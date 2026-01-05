今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、苦手なものに向き合うことになるかも。ちょっとストレスを感じるようですが、ここを乗り越えれば、さらに成長できるようです。1人で抱え込まずに、親や兄弟に相談してみると◎ 恋愛面は、過去に気になっていた相手と偶然再会するかも。フリーの人は、2人でゆっくり話してみるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
友達と趣味など情報交換すると◎ 少し先にライブやイベントなどで楽しい予定を立てると、モチベーションが上がるでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/