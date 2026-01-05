日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3417（+61.0 +1.82%）
ホンダ 1566（+30 +1.95%）
三菱ＵＦＪ 2505（+12 +0.48%）
みずほＦＧ 5811（+111 +1.95%）
三井住友ＦＧ 5085（+44 +0.87%）
東京海上 5833（+16 +0.28%）
ＮＴＴ 158（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2706（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 215（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 9923（+7948 +402.43%）
三菱商 3590（+4 +0.11%）
三井物 4666（+23 +0.50%）
武田 4900（+65 +1.34%）
第一三共 3352（+4 +0.12%）
信越化 4919（+46 +0.94%）
日立 4961（+59 +1.20%）
ソニーＧ 4059（+35 +0.87%）
三菱電 4621（+36 +0.79%）
ダイキン 20140（+60 +0.30%）
三菱重 3865（+25 +0.65%）
村田製 3266（+20 +0.62%）
東エレク 35841（+1521 +4.43%）
ＨＯＹＡ 23980（+295 +1.25%）
ＪＴ 5644（+4 +0.07%）
セブン＆アイ 2248（-2.5 -0.11%）
ファストリ 57409（+469 +0.82%）
リクルート 8925（+78 +0.88%）
任天堂 10572（-23 -0.22%）
ソフトバンクＧ 18013（+13613 +309.39%）
キーエンス（普通株） 58388（+1708 +3.01%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3417（+61.0 +1.82%）
ホンダ 1566（+30 +1.95%）
三菱ＵＦＪ 2505（+12 +0.48%）
みずほＦＧ 5811（+111 +1.95%）
三井住友ＦＧ 5085（+44 +0.87%）
東京海上 5833（+16 +0.28%）
ＮＴＴ 158（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2706（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 215（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 9923（+7948 +402.43%）
三菱商 3590（+4 +0.11%）
三井物 4666（+23 +0.50%）
武田 4900（+65 +1.34%）
第一三共 3352（+4 +0.12%）
信越化 4919（+46 +0.94%）
日立 4961（+59 +1.20%）
ソニーＧ 4059（+35 +0.87%）
三菱電 4621（+36 +0.79%）
ダイキン 20140（+60 +0.30%）
三菱重 3865（+25 +0.65%）
村田製 3266（+20 +0.62%）
東エレク 35841（+1521 +4.43%）
ＨＯＹＡ 23980（+295 +1.25%）
ＪＴ 5644（+4 +0.07%）
セブン＆アイ 2248（-2.5 -0.11%）
ファストリ 57409（+469 +0.82%）
リクルート 8925（+78 +0.88%）
任天堂 10572（-23 -0.22%）
ソフトバンクＧ 18013（+13613 +309.39%）
キーエンス（普通株） 58388（+1708 +3.01%）