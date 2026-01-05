日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3417（+61.0　+1.82%）
ホンダ　1566（+30　+1.95%）
三菱ＵＦＪ　2505（+12　+0.48%）
みずほＦＧ　5811（+111　+1.95%）
三井住友ＦＧ　5085（+44　+0.87%）
東京海上　5833（+16　+0.28%）
ＮＴＴ　158（+0.3　+0.19%）
ＫＤＤＩ　2706（-2.5　-0.09%）
ソフトバンク　215（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　9923（+7948　+402.43%）
三菱商　3590（+4　+0.11%）
三井物　4666（+23　+0.50%）
武田　4900（+65　+1.34%）
第一三共　3352（+4　+0.12%）
信越化　4919（+46　+0.94%）
日立　4961（+59　+1.20%）
ソニーＧ　4059（+35　+0.87%）
三菱電　4621（+36　+0.79%）
ダイキン　20140（+60　+0.30%）
三菱重　3865（+25　+0.65%）
村田製　3266（+20　+0.62%）
東エレク　35841（+1521　+4.43%）
ＨＯＹＡ　23980（+295　+1.25%）
ＪＴ　5644（+4　+0.07%）
セブン＆アイ　2248（-2.5　-0.11%）
ファストリ　57409（+469　+0.82%）
リクルート　8925（+78　+0.88%）
任天堂　10572（-23　-0.22%）
ソフトバンクＧ　18013（+13613　+309.39%）
キーエンス（普通株）　58388（+1708　+3.01%）