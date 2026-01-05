東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.84 高値157.00 安値156.52
157.53 ハイブレイク
157.27 抵抗2
157.05 抵抗1
156.79 ピボット
156.57 支持1
156.31 支持2
156.09 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1719 高値1.1765 安値1.1713
1.1804 ハイブレイク
1.1784 抵抗2
1.1752 抵抗1
1.1732 ピボット
1.1700 支持1
1.1680 支持2
1.1648 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3456 高値1.3502 安値1.3434
1.3562 ハイブレイク
1.3532 抵抗2
1.3494 抵抗1
1.3464 ピボット
1.3426 支持1
1.3396 支持2
1.3358 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7924 高値0.7941 安値0.7901
0.7983 ハイブレイク
0.7962 抵抗2
0.7943 抵抗1
0.7922 ピボット
0.7903 支持1
0.7882 支持2
0.7863 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.84 高値157.00 安値156.52
157.53 ハイブレイク
157.27 抵抗2
157.05 抵抗1
156.79 ピボット
156.57 支持1
156.31 支持2
156.09 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1719 高値1.1765 安値1.1713
1.1804 ハイブレイク
1.1784 抵抗2
1.1752 抵抗1
1.1732 ピボット
1.1700 支持1
1.1680 支持2
1.1648 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3456 高値1.3502 安値1.3434
1.3562 ハイブレイク
1.3532 抵抗2
1.3494 抵抗1
1.3464 ピボット
1.3426 支持1
1.3396 支持2
1.3358 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7924 高値0.7941 安値0.7901
0.7983 ハイブレイク
0.7962 抵抗2
0.7943 抵抗1
0.7922 ピボット
0.7903 支持1
0.7882 支持2
0.7863 ローブレイク