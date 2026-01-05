東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.84　高値157.00　安値156.52

157.53　ハイブレイク
157.27　抵抗2
157.05　抵抗1
156.79　ピボット
156.57　支持1
156.31　支持2
156.09　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1719　高値1.1765　安値1.1713

1.1804　ハイブレイク
1.1784　抵抗2
1.1752　抵抗1
1.1732　ピボット
1.1700　支持1
1.1680　支持2
1.1648　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3456　高値1.3502　安値1.3434

1.3562　ハイブレイク
1.3532　抵抗2
1.3494　抵抗1
1.3464　ピボット
1.3426　支持1
1.3396　支持2
1.3358　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7924　高値0.7941　安値0.7901

0.7983　ハイブレイク
0.7962　抵抗2
0.7943　抵抗1
0.7922　ピボット
0.7903　支持1
0.7882　支持2
0.7863　ローブレイク