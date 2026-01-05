ブルージェイズは４日（日本時間５日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）を獲得したことを正式発表した。球団公式Ｘには日本語で「契約合意しました」と日本の国旗などの絵文字をつけて投稿。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）となっていた中で、４年総額６０００万ドル（約９４億円）で加入することとなる。

岡本は２４年１２月の契約更改でメジャーへの思いを問われて「昔から憧れていた場所でもありますし、目標にしている場所でもある。毎年、上を目指してずっとやっているので、野球をしていたら、そういう目標をみんな持ってると思う。僕もその一人です」と吐露。昨季終了後の１０月には巨人がポスティングシステムの利用を容認し、岡本は「憧れでもありましたけど、常に目標にしていた。そういう舞台に行ける選手になりたい、行って戦える選手になりたい。そういう気持ちは変わらず、ずっと持っていた」とメージャー挑戦への強い思いを口にした。

奈良・智弁学園高から１４年のドラフト１位で巨人に入団。３年目の１７年までは通算３５試合の出場にとどまっていたが、１８年には全試合に出場して６月からは４番も任され、３３本塁打、１００打点、打率３割９厘の成績を残して一気に飛躍を遂げて巨人の中心打者となった。

２３年まで６年連続で３０本塁打以上。２０、２１年には２年連続で本塁打と打点の２冠に輝き、２３年には自己最多４１発で３度目の本塁打王もつかんだ。守備でも２１、２２年に三塁、２４年に一塁でゴールデングラブ賞を受賞。２３年３月には侍ジャパン入りしてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場すると、決勝の米国戦で本塁打を放つなど、存在感を見せた。

２５年は５月に守備で左肘を痛めて離脱。レギュラーに定着した１８年以降では最少の６９試合の出場にとどまったが、１５本塁打、４９打点、打率３割２分７厘をマークし、メジャーへの思いが揺らぐことはなかった。

メジャーのＦＡ市場に名を連ねてからは通算２４８発の長打力がありながら、三振が少なく、通算打率も２割７分７厘と高く、一塁、三塁に加えて外野も高いレベルで守る守備力も評価されて争奪戦が繰り広げられた。同じ三塁を主戦場にする村上宗隆内野手（２５）は４歳年下で、岡本以上の評価を手にするものとみられていたが、村上がホワイトソックスと結んだ２年３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）の契約を上回る４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約をつかんだ。

メジャー３０球団で唯一、米国ではなくカナダ（トロント）に本拠地を置くブルージェイズは昨季、１０年ぶりにヤンキース、レッドソックス、オリオールズ、レイズと強豪のひしめくア・リーグ東地区を１０年ぶりに制すると、勢いに乗ってドジャースとのワールドシリーズに進出した。３勝３敗で迎えた第７戦も９回１死まではリードを奪って３２年ぶりの頂点が目の前だったが、ロハスに同点弾を浴び、延長１１回で競り負けて届かなかった。

岡本が主戦場とする三塁は昨季固定できなかったポジションの一つ。一塁には主砲のゲレロが君臨し、指名打者にはスプリンガー、右翼にはサンタンダー、捕手にはカークと強打者が並ぶブルージェイズ打線だが、さらに岡本が加わることとなる。今オフは先発投手のシース、ポンセを獲得するなど、悲願のワールドシリーズ制覇へ向けて積極的に動いているブルージェイズ。最多安打２度の実績を持つ遊撃手・ビシェットとの再契約交渉も続いている。

２年前には大谷、１年前には佐々木の獲得にも動き、最終候補まで残ったとされるブ軍。日本人選手の調査には近年積極的だったが、ようやく和製大砲を獲得することとなった。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。２５年年俸５億４０００万円（推定）。

◆トロント・ブルージェイズ １９７７年、モントリオールに次いで２チーム目のカナダのチームとしてシアトル・マリナーズとともにア・リーグに参入。１９８５年に初の地区優勝、１９８９年に史上初の開閉式屋根付きスタジアムのスカイドーム（現ロジャーズセンター）完成後、チームもより強化され１９９２、９３年に２年連続ワールドチャンピオンとなった。日本人選手は大家、五十嵐、川粼、青木、山口、菊池らがかつて在籍。