人気レースクイーンの池永百合（29）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、晴れ着姿を披露した。

「新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします！！午年 2026・1・1 池永百合」とつづり、晴れ着姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗美人」「やっぱ可愛いですねー」「美しく艶やか 百合姫」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「めっちゃ綺麗！」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。