「MVPはクボだ」イタリア代表DFを翻弄＆絶妙アシストの久保建英を現地メディアが驚異の“９点評価”で絶賛！「見事なアシスト」「さらに偉大なヒーローに…」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地１月４日に開催されたラ・リーガの第18節で、強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となったこの一戦で、４−４−２の右サイドハーフで先発出場した久保は躍動。敵の左SBに入ったイタリア代表のマッテオ・ルジェーリを翻弄し、早々にイエローカードを誘発したこともあり、前半で交代に追いやった。
さらに、55分には、右サイドから左足のアウトサイドで絶妙のパス。ゴンサロ・ゲデスの同点弾をアシストすてみせた。
現地メディアも絶賛だ。スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版は、なんと単独最高評価の「９点」をつけ、こう称えている。
「この試合のMVPはクボだ。前半はルジェーリを苦しめ、イエローカードを出させつつ、オジャルサバルへの素晴らしいパスを送った。後半は（敵の左SBが）ハンツコに交代したが、彼はいつものスタイルを貫き、DFに挑み、ドリブルで抜き去り、（相手にとって）危険な場面を作り出した」
同メディアは、「ゲデスへの見事なアシストで同点ゴールを決めた。終盤には、彼をさらに偉大なヒーローに押し上げたであろう２度のチャンスがあった」と続けた。
これで前節のヘディング弾に続いて、２試合連続の得点関与。明らかに調子が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保がアウトサイドキックで絶妙アシスト
