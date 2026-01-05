『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、就職先は“運”で決まるのかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

意外と就活や転職に運の要素は少ない

就活や転職をしていると、「結局、運だよね」と言いたくなる瞬間があります。面接の手応えは良かったのに落ちる。逆に、ダメだと思ったら通る。こういう経験をすると、運ゲーに見えてくるんですよね。

ただ、冷静に整理すると、就活や転職における運の割合は意外と大きくありません。少なくとも、運だけで決まる世界ではありません。

運のように思えるのは、評価基準がブラックボックスだからです。落ちた理由も通った理由も教えてもらえない。だから「たまたま機嫌が悪かったのかな」「面接官との相性かな」と、運で片付けたくなります。

でも実際は、運に見える部分の多くが「再現可能なズレ」だったりします。志望動機が刺さっていない。話が長い。結論が遅い。具体例が弱い。企業側の不安が消えていない。こういう要素は、自力で改善できます。

「自分に合う会社」かどうかは運もある

もちろん、運がゼロとは言いません。自分が「合いそうだ」と選んだ会社が、実際に合っていたかどうかは確かに運が関係します。

ただ、この運も、精度を上げられます。自分に合いそうという基準を定めるほど、「当たる確率」は上がります。つまり運の領域を、努力で狭くできるのです。

例えば、こういう確認を増やすだけでも精度が上がります。

・入社後に任される仕事の具体像

・評価される人の共通点

・現場の雰囲気（人の温度感）

・忙しい時期と、その乗り切り方

・「合わない人」の特徴

ここを詰めずに「有名だから」「条件が良いから」で決めると、運の割合が一気に高くなります。逆に言うと、運ゲーになるのは、運が強いからというより、情報が薄いまま賭けているからです。

