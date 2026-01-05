中学時代のチームメイトが８強で対峙。試合が終われば友人に戻る。力強く抱擁「絶対、優勝してな」「任せろ」【選手権】
［高校選手権・準々決勝］鹿島学園（茨城）３−１ 興國（大阪）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu
試合を終えて、鹿島学園と興國の選手たちが一列に並び、握手をかわす際、先頭に立った両チームの主将が力強く抱擁する光景が印象的だった。鹿島学園のDF齊藤空人（３年）と興國のGK岩瀬颯（３年）は中学時代、ともに大阪市ジュネッスFCでプレー。練習会場まで一緒に電車で通うなど仲が良かったという。
高校に入ってからも交流は続き、選手権という晴れ舞台での対戦が決まった。前日の夜に齊藤が「よろしく」とメッセージを送ったら、岩瀬から「よろしく」と返信が返ってきたという。
「ここで当たってどちらかが負けて、どちらかが負けるのは悲しいじゃないですか。国立でやりたかったのが本音ですが、お互い成長した姿でまたサッカーができたので、すごく楽しかったです」。そう口にするのは齊藤で、久々に間近で岩瀬のプレーを目の当たりにし、成長を感じたという。「颯は身長がデカくなったし、身体がごつくなったと思った。それにキックもかなり飛んでいた」。
今大会、岩瀬がPKを止めて興國は２回戦の浜松開誠館戦（１−１／3PK1）に勝利。予選決勝では３連続でのPKストップによって全国大会出場を決めたことを知っていた。そのため、この日の前半にPKを獲得した際も旧友にキックが止められないか怖かったという。
「中学の時も自分もキャプテンという気持ちでやっていたのですが、それ以上に空人が自分たちを引っ張ってくれていた」と岩瀬が口にする通り、中学時代から齊藤のキャプテンシーは際立っていたという。
この日、公式戦で初めて対戦して、岩瀬は齊藤の凄さを再認識した。「改めてキャプテンシーがあるなと思いましたし、やっぱり空中戦が強いなと感じました。中学校の３年間一緒にやってきたメンバーと全国大会の国立をかけたヒリヒリするようなゲームができたのは、一生の思い出になりますし、嬉しかった」。
ピッチに立てば勝利を争うライバルだが、試合が終われば友人に戻る。試合が終わって抱き合った際、岩瀬は「絶対、優勝してな」という声を掛けた。「自分としては優勝してくれという気持ちしかない。悔しいし、勝ちたかったのですが、３年間一緒に切磋琢磨した選手がいる相手チームが優勝してくれたら嬉しい。ゲームが終わってからは敵ではなく友人として接して、優勝してくれと伝えました」。
「任せろ」という齊藤が返した短い言葉には、仲間の思いを背負うという覚悟が込められていた。「颯だけでなく、乾悠人も小学生の頃のチームメイト。勝った自分たちが、負けた人たちの分まで思いを背負いたい。全国優勝が目標なのですが、次の準決勝が決勝だと思って一戦一戦、戦っていきたい」。
仲間の思いを背負ったからには負けるわけにはいかない。キャプテンの齊藤が率いる鹿島学園は仲間たちの思いを力に変え、日本一まで突き進む。
取材・文●森田将義
