スヌーピーと「Afternoon Tea」のコラボの歴史を紐解く！歴代のコスチュームに着目した盛大なコラボ「PEANUTS WARDROBE」が1月7日からスタート
長年にわたりスヌーピーをフィーチャーし、魅力的なコラボアイテムを発表してきたライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」が、2026年1月7日(水)より、歴代のコラボコスチュームに着目したコラボコレクション「PEANUTS WARDROBE」の販売をスタートする。また、ノベルティキャンペーンや特別イベントなど、うれしい催しも行われる。
■目移り必至！「PEANUTS WARDROBE」のスペシャルなグッズたち
タブリエ(＝エプロン)やタキシードなど、さまざまな装いのスヌーピーを一挙に楽しめる「PEANUTS WARDROBE」コレクション。「Afternoon Tea」らしい小粋でおしゃれな仕上がりにも注目してほしい。
タンブラーを持ち上げるたびに揺れるマスコットがとびきり愛らしい「マスコット付きタンブラー」(各4620円)は、保冷保温兼用。注いだ飲み物を温かいままゆっくり飲める。
シャカシャカと音が鳴る「パペット」(各3520円)は子どもやペットと一緒に楽しい時間を過ごせるおともにぴったり。「ブランケット」(2750円)は手触りがよく、ひざ掛けとして使うほか、ペット用としても重宝。この2点はオンラインストアと一部店舗限定アイテム。
蝶ネクタイとメガネでおめかししたスヌーピーのおすましスタイルがかわいい「ダイカットパスケース」(2970円)と「BOOK型小物入れ」(2640円)に、タブリエ姿の「立体コインバンク(貯金箱)」(2420円)、レトロなヴィンテージアートがいっそうムードを盛り上げる「パタパタクロック」(7150円)など、実用性とインテリアを兼ねたアイテムも充実。
「マスコットキーチャーム」(各3080円)では、スヌーピーだけでなくオラフもタブリエ姿に！全部集めて気分で付け替えたい。
いちばんお気に入りの服に使いたい「ウッドハンガー」(各3300円)は、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの2種。着せ替え気分を味わって！
「ブック型ポーチ」(2750円)や「スクエアポーチ」(2640円)、「巾着Mサイズ」(1540円)は、バッグの中身を整頓するために必須。手提げタイプのケースが付いた「折りたたみ傘」(4400円)も、普段から持ち歩きたい。
■「PEANUTS」75周年を記念したアニバーサリーデザインも登場
「PEANUTS WARDROBE」コレクションの展開と同時に、「PEANUTS」の誕生75周年を記念したアニバーサリーデザインのグッズも登場。
1970〜1980年代のムードを漂わせる「ボストンバッグ」(1万3200円)に、大胆なワッペン使いがカレッジ風の「キャンバスバッグ」(1万3200円)といった、レトロでありながら新鮮さも感じさせるアイテムが登場。フライングエース姿の「ぬいぐるみ」(5830円)もあわせてゲットしたい。
「ダイカットクッション」(各3300円)、「ペナント型クッション」(3300円)は、インテリアのムードをガラリと変えてくれるヴィンテージ感が魅力！
一部店舗と公式オンラインストア限定で、「ミルクガラスマグカップ」(各6930円)も展開。温かみのあるミルクガラスとヴィンテージアートの相性が抜群で、いつものティータイムが豊かな時間になりそう。
■購入者だけの特典は、むしろ買ってでも手に入れたいくらいキュートな“きせかえ”ステッカー
「PEANUTS WARDROBE」シリーズを3300円以上購入すると、「オリジナルきせかえ2層ステッカー」(非売品)が1枚もらえる。この特典は、スヌーピーが描かれたダイカットのステッカーに、タブリエとティーセットが描かれた透明のステッカーを重ねた“きせかえ”風の遊び心あるアイテム。公式オンラインストアでの買い物も対象だ。
■吉祥寺の店舗でイベント開催！歴代コスチュームを身にまとったスヌーピーのぬいぐるみが勢ぞろい
「PEANUTS WARDROBE」コレクションの発売日となる2026年1月7日(水)から、2026年1月20日(火)までの期間、「アフタヌーンティー・リビング アトレ吉祥寺」にて、歴代コスチュームを着用したスヌーピーのぬいぐるみが勢ぞろいする特別なイベントが開催される。過去のコラボシリーズを持っている人はもちろんのこと、かわいいスヌーピーをじっくり愛でたいという人はぜひ足を運んでみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
