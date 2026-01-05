送迎車両と「東ハイヤー」の松本年弘社長＝北海道せたな町

北海道南部のせたな町を拠点とする「東（あずま）ハイヤー」が、約100キロ離れた函館市の病院に通う住民向けの送迎サービスを2025年10月から始めた。せたな町―函館間を直通運行していた路線バスが2025年9月末で廃止されたのを受け、乗り換えなどの負担を減らそうと事業に乗り出した。社長の松本年弘さん（68）は「医療を受けるための“足”は生きる権利として必要だ」と語る。（共同通信＝金子茉莉佳）

せたな町は日本海に面し、人口約6500人。北海道によると、65歳以上の高齢者の割合は2025年1月1日現在48.3％と道内で10番目に高く、2024年10月1日現在の全国平均29.3％を大きく上回る。

せたな町によると、町内には病院や診療所があるが、専門的な診療への対応が難しい場合もあり、函館市など遠方の医療機関を受診する人もいる。

以前は町と函館市の間を直通で結ぶバスがあったが、赤字が続き2025年9月末で廃止に。近隣の八雲町で函館行きと接続する路線が新たに設けられたが、乗り換えが必要となるほか、所要時間は片道4時間前後と、以前より約30分長くなった。

松本さんは、バス通院していた住民からの相談がきっかけで、長距離通院の負担を軽減しようと、自宅から函館市の病院へ直接アクセスできるプランを企画した。「足腰が弱い高齢者は、バスターミナルまでの移動や乗り換えが難しい。その人たちの足になれば」

送迎は予約制で、往路は午前6時ごろ利用者宅を出発し、9時ごろ病院に到着。戻りは午後4時ごろに出発し、約3時間で帰着する。料金は1人片道1万円で、相乗りする人数に応じて安くなる仕組みだ。

将来的には、移動中の介助サービスの充実も視野に入れているといい「今後も高齢者が増えるのは確実。病院にアクセスしやすい態勢をできる限り整えていかないといけない」と話した。