【ラ・リーガ】ソシエダ 1−1 アトレティコ・マドリード（日本時間1月5日／アノエタ）

【映像】針の穴を通す左足アウトサイドパス

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、2026年の初戦でアシストを記録した。左足のアウトサイドで通した神パスにファンたちが反応している。

ソシエダは日本時間1月5日にラ・リーガ第18節でアトレティコ・マドリードと対戦。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督の初陣となった一戦で、久保は右ウイングとして先発出場し、Bチームに所属するU-21日本代表DFの喜多壱也が初のベンチ入りを果たした。

すると1点を追いかける55分、久保が圧巻のプレーを見せる。ロングカウンターで右サイドを抜け出した久保の下にブライス・メンデスからのパスが通る。そのままボックス右へと侵入すると、マークにつくコケのタイミングをずらして、左足のアウトサイドでボックス内を横断するパスを通した。

最後はこれを受けたゴンサロ・ゲデスがワントラップから右足を振り抜き、豪快にゴールネットを揺らすと、本拠地のサポーターからは大歓声が沸き起こった。

このプレーにSNSのファンたちは「2026年初戦で初アシストきた」「久保えぐいってそのパス」「アウトサイドでアシストきたー！」「アトレティコDF3人くらい引きつけてアウトサイドパスでゲデスへ」「久保のパス気持ちよすぎる」「うお久保くん凄いパス」「針の穴を通す久保のアウトサイドパス」「よく見えてるよねー。タイミングもずらした神パスだわ」など大絶賛となった。

久保はこれで今季2アシスト目を記録。チームは1ー1のドローに終わったが、88分までプレーした久保はこの試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）