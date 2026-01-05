総合教育・生涯学習機関の株式会社ECCは5日、2024年2月よりECCブランドアンバサダーを務める大谷翔平選手と、共同プロジェクト『ECC SHOW YOUR DREAMS 2026』を実施することになったと発表した。

このプロジェクトは、子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、大谷からの発案で2024年から始動。そして、今回で3年連続3度目の実施が決定いたした。昨年に引き続き、今年も日本全国の小・中・高校生合計50名を対象に、海外留学&ホームステイをプレゼント。なお、プロジェクトは今回で最終の実施となる。

併せて、2026年1月5日（月）から大谷を起用したECCジュニア新TV-CM「教えて！大谷さん」篇（15秒）を全国で放映開始。

▼ 大谷翔平

「過去2年間を通じて、子どもたちの笑顔や自信に満ちた表情をたくさん見ることができました。そして、また今年もこうしてECCさんとの共同プロジェクトを実現することができ、とても嬉しく思っています。これからも、無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたいと思います。アメリカで会いましょう！」