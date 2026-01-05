〈大人のたしなみが１番ムズい〉DragonAsh・降谷建志「30代美女」と新生活「その後」

ミクスチャー・ロックバンド『Dragon Ash』のボーカル、Kjこと降谷建志（46）と女優で実業家のMEGUMI（44）との離婚が成立したのは’23年12月のことだった。その原因の一つといわれたのが、’23年夏に『週刊文春』に報じられた降谷の不倫報道。それから１年半。降谷はその相手である30代美女と、「同棲生活」を送っていた──。’25年７月29日に配信した記事をもとに振り返る。

毎回おなじみの美女が隣に

都内のスーパーで″それ″は、おなじみの光景となっているのだという。

「サザエが好きなんだよな」

スーパーの食料品売り場に響くハスキーボイスの主はKjこと降谷建志だ。

「その日の献立なんでしょうね、Kjが買いたい食材を声に出して言うんですよ。周囲に発表しているわけではないんでしょうけど（笑）、一流ボーカルだけあって声がよく通るから聞こえてしまって。『豆もやしを買おう』とか『まずはキムチから！』と言っていたこともありました。その日のKjの晩餐を想像しちゃいますよね。とにかく毎回、楽しそうなのも印象的です」（スーパーの常連客）

そしてもうひとつ、毎回おなじみなのが、小顔の美女が隣にいて降谷と一緒に買い物していること、なのだという。

昭和の名優、古谷一行の長男である降谷は’08年に女優で実業家のMEGUMIと結婚。’09年に長男で俳優の凪（16）を授かった。仕事も私生活も順風満帆だった降谷家に暗雲が垂れ込めたのは、コロナ禍明けの’23年夏。『週刊文春』が降谷の不倫疑惑を報じたのだ。

「MEGUMIと暮らす自宅に東京郊外のキャバクラでホステスとして働いていた30代前半のA子さんを連れ込んでいるという衝撃の内容でした。降谷は不倫関係を認め、MEGUMIも夫の不倫を受けて別居していることを明らかにしました」（スポーツ紙芸能担当記者）

降谷は’23年11月に自身がパニック障害であることを公表。ライブハウスツアーの全公演をキャンセルし、活動を一時休止。その翌月、15年に及ぶMEGUMIとの夫婦生活も終わりを告げたのだった。

だが、離婚から１年半を経て、降谷は新しい人生を歩み出していた。

「車を買い換え、今年に入って自宅の外壁も塗り替えたようです。A子さんと二人で出かけて、帰ってくる姿をよく見かけます。一緒に住んでいるんじゃないですかね？」（近所の住人）

夏に入り、FRIDAYも件(くだん)のスーパーで何度か降谷のショッピングを目撃したが、隣には必ずA子さんと思(おぼ)しき美女がいた。

「竹を割ったような性格のMEGUMIさんとは対照的に、A子さんは一歩引いた性格。降谷はそんな彼女が愛おしくて仕方ないみたいです」（降谷の知人）

ゴールデンウィーク明け、降谷が息子の凪と二人で行きつけのスーパーに買い物に来たことがあったそうだが、「いつもと違って静かでしたよ（笑）」（前出・スーパーの常連客）という。

A子さんとの再婚はあるのか――本誌取材には無回答だったが、精力的にライブやフェスでプレイする『Dragon Ash』の姿を見る限り、その日は近そうだが……。

〈俺なりに音楽の旅を続けるよ〉

降谷といえば、自身のインスタグラムを定期的に更新し、その時の感情を正直に語ることで、知られている。

’25年10月21日には、

〈バランス感覚ってさ、どの世界のどのフィールドにおいても大人のたしなみだと思うけど、中々どうしてこれが１番ムズい。てか、何年やっても全然ままならなの謎〉

と投稿。さらに’25年11月25日には、

〈俺はきっと皆のように強くも優しくもなれないけど それでも俺は俺なりに音楽の旅を続けるよ〉

などと、音楽家としてだけでなく、一人の大人として感じている不自由さを吐露。’25年11月30日には、ラーメンの画像を掲載し、

〈息子がバイトの初給料でご馳走してくれたラーメン 人生で食べたご飯で一番美味しかった。ありがとう凪〉

と投稿。父親としての喜びを語っている。’26年には、何かしら新しい方向があるかもしれない。