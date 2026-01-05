「下半身が気になる」40・50代へ！【グローバルワーク】大人に似合う♡「細見えスカート」

下半身が気になる人のボトムス選び、何が正解？ ── その答えのひとつが、すっきりシルエットの「ナロースカート」。気になる部分を自然にカバーしながら、縦のラインを強調してくれる優秀アイテムです。ミドル世代に似合うアイテムなら【グローバルワーク】をチェック！ 今回注目したスカートはボディラインを拾いにくく、シンプルなデザインで着回し力も十分。この冬はきれいめのIラインスカートで、ワンランク上の着こなしを目指して。

お手入れ楽ちん◎ 毛玉になりにくいIラインスカート

【グローバルワーク】「アンチピリングなめらかIラインスカート」\3,492（税込・セール価格）

コーデに季節感を添えるニットスカート。毛玉になりにくいアンチピリング素材とマシンウォッシャブル機能が、楽なお手入れを叶えてくれそうです。「身体のラインをひろいすぎないサイジング」（公式サイトより）だから、きれい見えしながら体型カバーも期待できます。バックスリットが入っているため、足捌きが良さそうなのも嬉しいポイント。オーバーサイズのジャケットと合わせても、すっきりとしたIラインシルエットがコーデのバランスを整えてくれます。

細畝コーデュロイで上品な季節感を

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイスカート」\3,492（税込・セール価格）

カジュアルなイメージのコーデュロイスカートも、細畝なら上品な雰囲気に。体のラインを拾いにくいIラインシルエットで、気になる下半身をさり気なくカバーできそう。ほこりが付着しにくい帯電防止機能が付いているため、お手入れも楽ちんです。カジュアルなブルゾンと合わせても、すっきりとしたシルエットで品よく決まるはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。