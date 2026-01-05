娘の宝物なのに！ 義姉「今度返すから」持ち帰り数か月後「ねぇ、おばちゃん」娘の言葉に凍り付いたワケ

娘の誕生日に両親からもらった高価な知育玩具。義姉に持ち帰られ、数ヶ月返してもらえず、催促すれば逆ギレ。義母も「姉妹なんだから」と取り合わない……。そんな筆者の後輩・香織さん(仮名)に、まさかの救世主が現れたのです。

娘の宝物

娘が5歳の誕生日に、両親から高価な知育玩具をもらいました。

ブロックを組み立てては崩し、また組み立てる。

毎日夢中で遊ぶ姿を見て、香織さんも微笑ましく思っていました。

「これ、大切な宝物なの」

娘はそう言って、いつも大事に片付けていたそうです。

そんなある日、その玩具を持って義実家に行ったときのことです。

義姉が「それ、うちの子が欲しがってるの！ 貸して」と言い出しました。

「今度返すから」

そう言って、そのまま持ち帰ってしまったのです。

返ってこない、言い訳ばかり

数ヶ月経っても返ってこない。

娘は「まだかな」と毎日のように聞いてきます。

香織さんは義姉に連絡を入れました。

すると、義姉の態度が一変したのです。

「子どもが使ってるものを、取り上げられないでしょ！」

逆ギレされた香織さんは言葉を失いました。

義母に相談しても、状況は変わりません。

「減るもんでもないし、姉妹なんだから分け合いなさいよ」

義母も義姉の肩を持つばかり。

香織さんは諦めかけていました。