全部美味しそーーーッッ！【ファミマ】ティータイムが待ち遠しくなる♡「新作スイーツ」

忙しい毎日こそ、ふっと力を抜ける時間を大切にしたいもの。そんなひと息タイムにぴったりの【ファミリーマート】の最新スイーツをご紹介します。今回は、300円以下のお手頃な新作をピックアップしました。

ほろ苦い宇治抹茶の魅力がギュッと詰まったクレープ

抹茶チョコソースと抹茶ホイップクリーム、マスカルポーネクリームを抹茶のクレープ生地で巻いた「抹茶 & マスカルポーネのクレープ」\298（税込）。「BE:FIRST」とのコラボスイーツで、甘党として知られるRYUHEIさんが監修しています。ほんのりついた焼き目が食欲をそそり、@sujiemonさんは「濃い渋みと苦味がアクセント」「過去作の中でも最もインパクトのある味」とコメントしています。

コスパ◎ ふかふかの柔らかな食感にほっこり！

スポンジ生地でホイップクリームを挟んだ「クリームたっぷりケーキサンド」は、懐にやさしい\185（税込）。甘い物大好きな筆者もシンプルなビジュアルが気になり手に取りましたが、その軽さと柔らかさにビックリしました。@sujiemonさんは「ふかふかスポンジとホイップが美味しい」と感想を投稿しています。

キャラメル風味が贅沢感をアップ！

大きな粒のラムレーズンがたっぷり！ 北海道クリームチーズ入りのキャラメルバタークリームをクッキー生地でサンドした「トロバタ ラムレーズンサンド」\278（税込）。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「しっとりサクサク」「なめらかにとろける」と食感に触れながら、「洋酒感が強め」と詳しく紹介しています。ご褒美感がありながら、片手で食べられる手軽さも魅力の一品です。

ナイトティータイムにおすすめ！

なめらかで、口に含むとジュワッと広がる洋酒感に病みつき！ 開けた瞬間からラムレーズンの香りが広がる「ラムレーズンバスクチーズケーキ」は、筆者のお気に入り。しっかりアルコール感があるので、15時のおやつはもちろん夕食後のデザートにもおすすめです。\298（税込）。

頑張った自分へのご褒美や、もうひと頑張りしたい時におすすめの【ファミマ】スイーツ。素敵なティータイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N