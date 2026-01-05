ミュージシャン、ダンサー、SNSスターとして知られる10代のカリスマ、ジョジョ・シワ（22）がTikTok で名前を「ジョジョ」から本名の「ジョエル・シワ」 に変更し、ファンの間で話題になっている。ジョエル、最近では恋人のクリス・ヒューズ（33）からも本名で呼ばれているという。



【写真】11歳年上の彼氏とラブラブ♥

ジョエルはTikTok4600万人、YouTube1200万、インスタグラム1127万人の登録者を誇り、10代で10億円以上稼ぎ、豪邸を購入するなど億万長者。ふたりは昨年、英版「セレブリティ・ビッグ・ブラザー」の撮影で出会い交際をスタート。世間では6月から付き合い始めたと言われていたが、実はその1カ月前から「ひっそり」と関係を育んでいたことをジョエルが明かしている。



そんなふたりの間で盛り上がっているのがプロポーズ問題。クリスは英紙ザ・サンに「クリスマスに婚約する人って多いよね。毎年インスタで見るけど、予想できるタイミングはあまり好きじゃないんだ」と語り、サプライズ性を大事にしたい様子。一方のジョエルは、クリスマスプレゼントを聞かれた際に「リングが欲しい」と答え、クリスが驚くと「Ringのドアベルだよ！」とおどけて返したという。ただ、内心では「じゃあ私が指輪を渡すのはどう？」と考えたこともあったようだ。



しかしクリスは「それはダメ。プロポーズされるのは落ち着かないと思う」ときっぱり。ジョエルは「じゃあ7年待つよ。7年経っても何もなかったら、私がひざまずくからね」と宣言。クリスは「誰かと結婚したいと分かるのに7年もかからないよ。だからその状況は起きないね」と笑いながら応じた。するとジョエルはすかさず、「じゃあ覚えておいて。2032年5月27日、私はひざまずくから。1日たりとも遅れないよ」と茶目っ気たっぷりに予告していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）