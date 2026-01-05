²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÇÎò»Ë¤òÊÑ¤¨Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³×¿·¼Ô¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î²«¶â¤Ëµ±¤¯Áü¤¬´ôÉì±ØÁ°¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£
JR´ôÉì±Ø¤ÎËÌ¸ý¹¾ì¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÁü¡£
²«¶â¤Ëµ±¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï»×¤ï¤º°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ÇÆ»ÆÁ¤ò¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¼Áü¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢´Ý²¬¿µÌï¤µ¤ó¡£Ãø½ñ¡ØÆ¼Áü¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤«¤é¡¢´ôÉì¤¬¸Ø¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÆ¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
´ôÉì±ØÁ°¤Ëµ±¤¯²«¶â¤ÎÁü
JR´ôÉì±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¡¢ÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯²«¶â¤ÎÁü¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ÃÑÉ¤Ë¿È¤ò¸Ç¤á¡¢¥Þ¥ó¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢º¸¼ê¤Ë¤ÏÀ¾ÍÎ³õ¤ò»ý¤Á¡¢±¦¼ê¤Ë¤Ï²ÐÆì½Æ¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¤Î¸¼´Ø¸ý¤òË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤½¤ÎÁü¤³¤½¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö²«¶â¤Î¿®Ä¹Áü¡×¤Ç¤¹¡£
Áü¤ÎËÜÂÎ¤Ï¹â¤µÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæºÂ¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð11¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤·¡¢±ØÁ°¹¾ì¤òÆ²¡¹¤È¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°±óÊý¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÇÆ²¦¤Î´ãº¹¤·¤ò¸½Âå¤Ëá´¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁü¤Ï´ôÉì»ÔÀ©120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ê¿À®21Ç¯¡Ê2009¡Ë¤Ë¡Ö¿®Ä¹¸ø¤ÎÆ¼Áü¤òÂ£¤ë²ñ¡×¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¤Î´óÉÕ¤ÈÇ®°Õ¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ôÉì¤Î¸Ø¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²«¶â¤Ëµ±¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤Î¸Ø¼¨¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍðÀ¤¤ò¾È¤é¤¹´õË¾¤Î¸÷¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Ä¤±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾ï¼±ÇË¤ê¤Î¼ãÉð¼Ô
¿®Ä¹¤Ï1534Ç¯¡¢ÈøÄ¥¹ñ¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤±¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉËÛÊü¤Ç¡¢´ñ¹Ô¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÁòµ·¤ÇÀþ¹á¤òÅê¤²¤ë¡¢Ä®¤ò¶î¤±²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¼±¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï²ÈÃæ¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤Ä¤±¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¼Â¤Ï´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÀº¿À¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÊ¼Ë¡¤ò³Ø¤Ó¡¢Å´Ë¤¤äÇÏ½Ñ¤ò¹¥¤ß¡¢¼þ°Ï¤ÎÉð¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¤Î»à¸å¡¢²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¿®Ä¹¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÃæ¤ÎÈ¿È¯¤äÆ±Â²¤È¤Î¹³Áè¤ò¼¡¡¹¤ÈÂà¤±¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀïÎ¬´ã¤È²×Îõ¤Ê·èÃÇÎÏ¤ÇÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ñ½±ºîÀï¤ÇÎò»ËÊÑ¤¨¤¿²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤
1560Ç¯¡¢½Ù²Ï¡¦±ó¹¾¡¦»°²Ï¤òÎÎÍ¤¹¤ëº£ÀîµÁ¸µ¤¬¡¢¾åÍì¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÂç·³¤òÎ¨¤¤¤ÆÀ¾¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼ÎÏ¤Ï2Ëü5Àé¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂç·³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈøÄ¥¤Î¾®ÂçÌ¾¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¿®Ä¹¤ÎÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«2000¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¿®Ä¹¤ÎÇÔËÌ¤òÍ½´ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿®Ä¹¤ÏÂçÃÀ¤Ê´ñ½±ºîÀï¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¹ë±«¤ÎÃæ¤ò¿Ê·³¤·¡¢²³¶¹´Ö¤ÇµÙÂ©Ãæ¤ÎµÁ¸µËÜ¿Ø¤òµÞ½±¡¢¸«»ö¤ËµÁ¸µ¤òÆ¤¤Á¼è¤ê¡¢Âç·³¤òÁíÊø¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤òÊ¤¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿È¯ÁÛ¤È²ÌÃÇ¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤ÇÎò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¿®Ä¹¤Î¿¿¹üÄº¤ò¼¨¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¿®Ä¹¤ÎÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹ì¤¡¢Èà¤ÏÀï¹ñÍðÀ¤¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈþÇ»Ê¿Äê¤È¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×
²³¶¹´Ö¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤ÏÈøÄ¥¤«¤éÈþÇ»¤Ø¤ÈÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤òÌÇ¤Ü¤·¡¢1567Ç¯¤Ë¤Ï°ðÍÕ»³¾ë¤ò¹¶Î¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï¤³¤Î¾ë¤ò¡Ö´ôÉì¾ë¡×¤È²þ¤á¡¢¤³¤³¤òËÜµò¤ÈÄê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ôÉì¡×¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢ÁµÁÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¼þ²¦Ä«¤Î¸ÅÅÔ¡Ö´ô»³¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¿Ê¸À¤·¤¿Ì¾¤ò¿®Ä¹¤¬ºÎÍÑ¤·¡¢Å·²¼Åý°ì¤Î»Ö¤ò¹þ¤á¤¿Ì¿Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¿®Ä¹¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¿®Ä¹¤Ï¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×¤ò°õÊ¸¤ËÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉð¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ·²¼¤ÎÃá½ø¤òÉÛ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ©°µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅý¼£¤ÎÍýÇ°¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤Î¡ÖÅ·²¼¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¾·³¤ÎÂÍø»á¤¬´É³í¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëµ¦Æâ¤ò»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÏÂÍø¾·³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ¦Æâ¤ÎÃá½ø²óÉü¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²«¶â¤Î¿®Ä¹Áü¤¬´ôÉì±ØÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê1534¡Á1582¡Ë
Àï¹ñ¡¦°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤ÎÉð¾¡£Éã¤Ï¿®½¨¡£ÍÄÌ¾µÈË¡»Õ¡£¿®½¨Ë×¸å¡¢ÈøÄ¥¤òÅý°ì¡£1560Ç¯¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Çº£ÀîµÁ¸µ¤òÇË¤ë¡£67Ç¯¡¢ÈþÇ»ºØÆ£»á¤òÇË¤ê´ôÉì¤Ëµï¾ë¤ò°Ü¤¹¡£ÍâÇ¯¡¢ÂÍøµÁ¾¼¤È¶¦¤Ë¾åÍì¤·¡¢µÁ¾¼¤ò¾·³¤ËÍÊÎ©¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤òºÆ¶½¤µ¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÉÔÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢73Ç¯¡¢µÁ¾¼¤òµþÅÔ¤«¤éÄÉÊü¤·¼¼Ä®ËëÉÜ¤òÌÇ¤Ü¤¹¡£75Ç¯¡¢Ä¹¼Ä¤ÎÀï¤¤¤ÇÉðÅÄ¾¡Íê¤ËÂç¾¡¤·¡¢ÍâÇ¯¶á¹¾¤Ë°ÂÅÚ¾ë¤òÃÛ¤¤¤Æ°Ü¤Ã¤¿¡£´Ø½ê¤òÇÑ¤·¡¢³Ú»Ô¡¦³ÚºÂ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÅý°ìÀ¯¸¢¼ùÎ©¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£82Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÀ©°µ¤ò´ü¤·¤Æ¾åÍìÃæ¡¢ËÜÇ½»û¤ÇÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÎËÅÈ¿¤ËÁø¤¤¼«³²¤·¤¿¡ÊËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡Ë¡£
´Ý²¬¿µÌï
¸µÂçºå»Ô¸øÎ©¾®³Ø¹»15Ç¯¶ÐÌ³¡£¸½ºß¡¢Î©Ì¿´Û¾®³Ø¹»¶ÐÌ³¡£´ØÀ¾Æ»ÆÁ¶µ°é¸¦µæ²ñÂåÉ½¡£ÆüËÜÆ»ÆÁ¶µ°é³Ø²ñ²ñ°÷¡¢ÆüËÜÆ»ÆÁ¶µ°éÊýË¡³Ø²ñ²ñ°÷¡£Æ¼Áü¶µ°é¸¦µæ²È¡£¶µ»Õ¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¶µ»Õ¤ò±þ±ç¤·¹ç¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤Þ¤ë¤·¤óÀèÀ¸¤ÎÆ»ÆÁ¶µ°é¸¦µæ½ê¡×¤ò±¿±Ä