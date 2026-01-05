『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回の記事では、名門大学に推薦入試で合格する家庭の特徴について、孫氏と『5科目50年分10000問を分析した東大生の テストテクニック大全』著者の西岡一誠氏の特別対談をお送りします。

推薦入試向きに子どもを育てる!?

西岡壱誠氏（以下、西岡氏） 自分なんかは一般入試で合格しているタイプだから、正直、推薦入試で早稲田大学に合格した孫さんのお話の一部は、ピンと来ていない部分もあって。推薦入試向きに子どもを育てるためには、どういうことを意識すればいいんですか？ 体験をさせるとか、本を読ませるとか、いろいろ“こういうのがいい”って話は聞くんですけど。

孫辰洋（以下、孫氏） それ、実は一番多い勘違いなんですよ。そもそも『推薦入試向きに子どもを育てる』という言い方自体が、ちょっとおかしいんです。言葉として成立していないというか。推薦入試“向き”に育てる、という発想そのものがズレています。

西岡氏 え、そうなんですか。みんな普通にそう考えていそうですけど。

孫氏 多いです。でも冷静に考えるとおかしい。推薦入試って“マッチングの入試”なんですよ。能力テストじゃない。だから『この学部向きに育てる』はあり得ても、『この大学向きに育てる』は基本的にないんです。

西岡氏 なるほど……。大学そのものに向けて育てる、というのは違うと。

孫氏 そうです。よく『東大推薦向きに育てたい』『早慶の総合型に強い子にしたい』みたいな言い方をされるんですけど、それは就活で言えば『トヨタ向きの人材を育てたい』と言っているのと同じなんです。おかしいですよね。

西岡氏 たしかに。就活って、まず自分がどういう人間かがあって、そこから会社と合うかどうかを考えるものですもんね。

孫氏 まさにそれです。推薦入試も同じで、まず『どんな人に育ったか』が先にある。そこに対して、『あ、この人はうちの大学・学部と合いそうだね』と大学側が判断する。だから、“◯◯大学向きの生徒”なんて、最初から存在しないんです。

西岡氏 一般入試とは、発想が完全に逆ですね。

孫氏 逆です。一般入試は『点数という共通尺度で勝負する』入試だから、ある意味“大学向きに作る”ことができた。でも推薦入試はそうじゃない。どんな経験をしてきたか、どんな問いを持ってきたか、どう考えてきたか。そこが先で、大学は後から“合う・合わない”を判断する。

推薦入試で合格する家庭の特徴

西岡氏 ということは、親が『推薦向きにしなきゃ』と焦って体験を積ませるのも、ズレている可能性があるということですか。

孫氏 かなりズレているケースが多いです。体験させること自体が悪いわけじゃない。でも『推薦に使えるから』という理由で体験を積ませると、子どもはすぐに“道具扱い”されている感覚を持ちます。『これ、何のためにやってるんだろう』と。

西岡氏 それ、子どもからしたら一番冷めますよね。

孫氏 冷めます。推薦入試で一番評価されないのは、“やらされ感のある経験”です。親に言われてやりました、塾に言われて参加しました、将来役に立つと言われたからやりました。これは、面接ですぐに見抜かれます。

西岡氏 じゃあ、親は何を意識すればいいんでしょう。

孫氏 育てようとしないこと、です。

西岡氏 え、それはまた極端ですね（笑）」

孫氏 でも本質です。『推薦入試向きに育てよう』とするのではなく、『この子がどういうことに引っかかる人なのか』『何に違和感を持つのか』『何を面白がるのか』を丁寧に見ていく。その結果として、たまたまマッチする学部や大学があれば、推薦で合格する。そういう順番なんです。

西岡氏 結果論として推薦になる、という感じなんですね。

孫氏 そうです。だから推薦入試で受かっている子って、よく見ると『推薦対策をしていた子』というより、『自分の関心を深掘りしてきた子』なんですよね。一般入試に回っても、たぶんそれなりに戦えたであろう子が多い。

西岡氏 『推薦で受かっている子は、一般に振っても受かっていただろう』っていうのは、よく聞く話ですね。東大推薦で合格している人たちを見ても同じことを思いますよ。

孫氏 推薦入試は“逃げ道”じゃないし、“楽なルート”でもない。むしろ、『自分は何者か』を問われる分、しんどい入試です。だからこそ、親がやるべきなのは“ルートを決めること”じゃなくて、“子どもが自分の言葉を持てる環境を作ること”なんですよ。

西岡氏 大学を目標にするんじゃなくて、人としてどう育つかを考える、と。

孫氏 そうです。そこをすっ飛ばして『推薦向きに』とか『この大学向きに』と考えた瞬間に、全部おかしくなる。推薦入試はマッチング。だから育てる対象は“大学”じゃなくて、“子どもそのもの”なんです。

西岡壱誠（にしおか・いっせい）

中高では学力が芳しくなく、2浪という厳しい状況の中で、自分自身の学びを徹底的に見直し、独自の勉強法を確立。これにより偏差値35から偏差値70まで成績を伸ばし、東京大学に合格を果たす。この経験をもとに、学びに悩む学生たちに希望を届ける活動を展開中。『東大読書』（2018年、東洋経済新報社）など、勉強法や思考法の研究と実践に基づいた著書はベストセラーとなり、多くの受験生や教育者から支持を集めている。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』に関連する対談記事です）