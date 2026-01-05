¡Ú¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡Û±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¬¿À¼Ò¤Ç·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È
¡Öº£Æü¡¢²¿¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡×¡Ö²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢³«¤¯¤ÈÉ¬¤ºÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë½ñÀÒ¡¢¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡£1Ç¯12¥õ·î¡¢»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¤È¤¡Ö½Ü¡×¤Î¡¢¿©¤ÙÊª¡¢²Ö¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢²È»ö¡¢¹Ô»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¤ªÊè»²¤ê¤ÎºîË¡¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Dr.¥³¥Ñ¤µ¤ó¤ËÄÉ²Ã¤Ç»Ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³«±¿Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤»²ÇÒ¤Î»ÅÊý
ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó½é·Ø¤Ï¡¢¤â¤¦¤ªºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾¤ÎÆâ¤Þ¤Ç¤Ï½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤»²ÇÒ¤Î»ÅÊý¤ò¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²ÇÒºîË¡¤Ï¿À¼Ò¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¿§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö2ÇÒ2Çï¼ê1ÇÒ¡×¤ÎÎéÇÒºîË¡¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ë¤È¤¤Ï¡¢·Ú¤¯°ìÎé¤¹¤ë¡ÊÄ»µï¤ÏÂ¯À¤¤È¿À°è¤Î¶ÌÜ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢ »²Æ»¤ÎÃ¼¤òÊâ¤¯¡ÊÃæ±û¤ÏÀµÃæ¤È¤¤¤¤¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ê¤Î¤ÇÃæ±û¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¡Ë
£ ¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤Þ¤¹
¤ Îë¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÄ¤é¤·¡¢¤ªìÐÁ¬¤òÀÅ¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¡ÊÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡Ë
¥ ·Ú¤¯°ìÎé¤·¤ÆÎë¤ò3²óÌÄ¤é¤¹
¦ 2²ó¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¡Ê¤ª¼µ·¤Ï¡¢90ÅÙÌÜ°Â¤Ë¿¼¤¯¡Ë
§ 2²óÇð¼ê¤òÂÇ¤Ä
¨ ¿ÀÍÍ¤Ëµ§´ê¤¹¤ë¡Ö½»½ê¡¦Ì¾Á°¢ªÆüº¢¤Î´¶¼Õ¢ª¤ª´ê¤¤»ö¢ªË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤ò¹ð¤²¤ë¡ÊÄ¹¡¹¤È»²ÇÒ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÃ»¤Ë¡Ë
© 1²ó¡Ê90ÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¿¼¤¯¡Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¡¢·Ú¤¯°ìÎé¤·¤Æµî¤ë
ª µ¢¤ë»þ¤â¡¢»²Æ»¤ÎÏÆ¤òÄÌ¤ê¡¢¶Æâ¤«¤é½Ð¤ë»þ¤â¡¢Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¤éËÜÅÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ª¼µ·¤ò¡£¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤Þ¤¹
½é·Ø¤Ï¡¢ºîË¡¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â³«±¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡ª
