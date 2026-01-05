Photo: Adobe Stock

¡Öº£Æü¡¢²¿¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡×¡Ö²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤­¡¢³«¤¯¤ÈÉ¬¤ºÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë½ñÀÒ¡¢¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡£1Ç¯12¥õ·î¡¢»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¤È¤­¡Ö½Ü¡×¤Î¡¢¿©¤ÙÊª¡¢²Ö¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢²È»ö¡¢¹Ô»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¤ªÊè»²¤ê¤ÎºîË¡¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Dr.¥³¥Ñ¤µ¤ó¤ËÄÉ²Ã¤Ç»Ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³«±¿Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Àµ¤·¤¤»²ÇÒ¤Î»ÅÊý

ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó½é·Ø¤Ï¡¢¤â¤¦¤ªºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾¤ÎÆâ¤Þ¤Ç¤Ï½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤»²ÇÒ¤Î»ÅÊý¤ò¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

»²ÇÒºîË¡¤Ï¿À¼Ò¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¿§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö2ÇÒ2Çï¼ê1ÇÒ¡×¤ÎÎéÇÒºîË¡¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

­¡ Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ë¤È¤­¤Ï¡¢·Ú¤¯°ìÎé¤¹¤ë¡ÊÄ»µï¤ÏÂ¯À¤¤È¿À°è¤Î¶­ÌÜ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë

­¢ »²Æ»¤ÎÃ¼¤òÊâ¤¯¡ÊÃæ±û¤ÏÀµÃæ¤È¤¤¤¤¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ê¤Î¤ÇÃæ±û¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¡Ë

­£ ¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤È¸ý¤òÀ¶¤á¤Þ¤¹

­¤ Îë¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÄ¤é¤·¡¢¤ªìÐÁ¬¤òÀÅ¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¡ÊÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡Ë

­¥ ·Ú¤¯°ìÎé¤·¤ÆÎë¤ò3²óÌÄ¤é¤¹

­¦ 2²ó¤ª¼­µ·¤ò¤¹¤ë¡Ê¤ª¼­µ·¤Ï¡¢90ÅÙÌÜ°Â¤Ë¿¼¤¯¡Ë

­§ 2²óÇð¼ê¤òÂÇ¤Ä

­¨ ¿ÀÍÍ¤Ëµ§´ê¤¹¤ë¡Ö½»½ê¡¦Ì¾Á°¢ªÆüº¢¤Î´¶¼Õ¢ª¤ª´ê¤¤»ö¢ªË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤ò¹ð¤²¤ë¡ÊÄ¹¡¹¤È»²ÇÒ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÃ»¤Ë¡Ë

­© 1²ó¡Ê90ÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¿¼¤¯¡Ë¤ª¼­µ·¤ò¤·¤Æ¡¢·Ú¤¯°ìÎé¤·¤Æµî¤ë

­ª µ¢¤ë»þ¤â¡¢»²Æ»¤ÎÏÆ¤òÄÌ¤ê¡¢¶­Æâ¤«¤é½Ð¤ë»þ¤â¡¢Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¤éËÜÅÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ª¼­µ·¤ò¡£¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤Þ¤¹

½é·Ø¤Ï¡¢ºîË¡¤ò¤ï¤­¤Þ¤¨¤Æ»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â³«±¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡ª

