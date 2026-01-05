暗算は、ちょっとした工夫を加えることで、複雑な計算も一気に小学校低学年レベルにまで簡略化できる。数字に強い人が頭のなかでやっている方法を、東大生集団が教える。※本稿は、株式会社カルぺ・ディエム代表の西岡壱誠、東大カルぺ・ディエム『数字に強くなる30のトレーニング【東大生が徹底解明】』（TAC出版）の一部を抜粋・編集したものです。

東大に合格するような人が

頭のなかでやっていること

「計算が早い人は、もともと頭がいいんだろう」

そう思っていませんか？

私たちは、「計算力」や「数に強いかどうか」を、なんとなく“センス”や“才能”のようなものとしてとらえてしまいがちです。

けれど、実際にはそんなものではありません。

数字に強い人がやっているのは、「工夫」であり、「見方」であり、「技術」です。

たとえば、東大に合格するような学生たちは、最初から特別な才能を持っていたわけではありません。数の扱い方に関する「便利なルール」や「考え方の引き出し」を知っているかどうか──それだけの違いなのです。

数字を置き換える力が

暗算力向上につながる

まずは「暗算する力」です。手を動かさなくても、頭のなかだけで計算ができる特性です。

では、暗算が得意になるにはどうすればいいか？これは、ただ数字や計算を覚えていればいいわけではありません。その数字や計算式を見て、「頭のなかでの工夫」を行う必要があります。

たとえば、「56×0.125」のような計算も、「0.125は8分の1だから、56÷8」と置き換えれば簡単になります。これはまさに「数字を分解して別の形にする」力ですね。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）