元ウェザーニュースキャスターでフリーの檜山沙耶アナが５日までに自身のＳＮＳを更新。写真とともに２０２５年の仕事を振り返った。

檜山アナはインスタグラムで「昨年、特に嬉しかった出来事のひとつは、学生の頃よりずっと大好きだったワンダーパーラーさんで、ファンクラブのメイドお給仕イベントを開催させていただけたことです」とつづり、メイド姿のショットをアップ。

「日頃から温かい言葉や応援をいただいている皆さまへ、少しでも恩返しができたらという想いで臨んだのですが、気がつけば私の方がたくさんの優しさと愛情を受け取っていました。『どんなメニューなら喜んでいただけるかな』『どんな時間を過ごしてもらえたら嬉しいかな』と想いを巡らせながら準備する時間も、当日皆さまと過ごしたひとときも、すべてがかけがえのない思い出です」とコメントし、ファンと交流する様子を公開した。

「２０２６年も、私らしく一歩一歩丁寧に頑張ります そして何事も楽しむということを忘れずにっ また皆様にお会いできますように！」と投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「可愛いーーーーー」「似合いすぎて」「似合い過ぎるるるぅぅ〜」「夢が叶ってよかったですね」「お嬢様かわよですわ〜」などの声が寄せられている。