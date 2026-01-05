「日本人ファースト」という言葉に、英国人の父と日本人の母を持つ青年が感じる悲しみの正体

前編記事『イギリス人の父と日本人の母を持つ青年が明かす「日本へようこそ！」と言われる悲しみ…悪気がないのはわかっているけれど』より続く。

「日本人ファースト」に感じた違和感

最近、日本の一部で聞かれる「日本人ファースト」という言葉。ライアンさんはSNSで目にするその空気を肌で感じたという。

「東京や京都では観光客が多くて、地元の人が疲れているのは分かります。でも、『外国人が多い=悪いこと』という空気が少しずつ広がっていて、それは怖いなと思います」

SNSでは外国人に対する否定的なコメントも増えていると感じる。

「ルールを守って生活している外国人もたくさんいるのに、一括りにされてしまう。怒るべき相手は外国人じゃなくて、経済を停滞させた政策や働き方だと思うんです」

ライアンさんは、イギリスでも同じような空気を感じている。

「最近、極右政党が人気を伸ばしていて、移民反対デモも増えています。これは日本だけじゃなく、世界中で起きている現象。

でも、多くの移民は戦争や汚職など、自分ではどうしようもない理由で国を離れている。私たちのように政治的に安定した国に生まれた人が、彼らに怒りを向けるのはとても悲しいことです」

ひとりで生きやすい国、日本

そんな中でも、日本でライアンさんが強く惹かれたのは「一人で行動できる社会」だった。

「日本では一人でご飯を食べることが多いですよね。そのためのカウンター席があって、周りの目を気にせず外食できる。イギリスではファストフード店くらいしかそういう場所はないので、これは最高だと思いました」

どうりで、席ごとに仕切りがある某ラーメンチェーンは外国人客の行列が絶えないわけだ。

ライアンさんにとって、日本の印象は「優しいけれど、ちょっと距離のある国」。まもなく、イギリスへと帰国するが、ライアンさんが日本を離れるのは給料面が理由だ。日本で言葉を学びながらバイトでお金をため、いい仕事があれば……と考えていたのだが、約1年でその希望は潰えてしまった。

「正直、お金はたまりませんでしたし、いい仕事も見つかりませんでした。ロンドンに帰ったらプログラマーとして働く予定です。

でも、また日本に戻ってきたい。今度はもっといろんな地方を旅したいです。四国とか九州とか、まだ行けなかった場所がたくさんあるので」

一方、有数の観光名所の東京・浅草は人が多すぎて楽しめなかったという。秩父・長瀞や静岡・下田では気候も穏やかで温泉を楽しんだ。「観光客が少ないのがまたいいですね」

「また日本に住みたい」と言える理由

排外的な空気を感じながらも、ライアンさんは日本を「大好きな国」と語る。

「日本人の優しさは本物です。困っているときに助けてくれるし、礼儀正しくて思いやりがある。だからこそ、もう少し『外から来た人』に対しても、その優しさを向けてほしいと思います」

別れ際、彼はこう言った。

「日本って、本当に美しい国です。だからこそ、もっと開かれた美しさを持てたら、世界でもっとも素敵な場所になると思います」

【外国人と日本に関する記事をもっと読む→イタリア人女性が「日本のカレー」を食べて大感激…思わず放った「絶賛の言葉」の数々】

【この記事をはじめから読む→イギリス人の父と日本人の母を持つ青年が明かす「日本へようこそ！」と言われる悲しみ…悪気がないのはわかっているけれど】

イタリア人女性が「日本のカレー」を食べて大感激…思わず放った「絶賛の言葉」の数々