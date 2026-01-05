毎週土曜は1200発の花火！よみうりランド「噴水×花火」豪華絢爛ショーを1月17日から5週連続開催
遊園地「よみうりランド」(東京都稲城市)では、2026年1月17日(土)から5週連続の毎週土曜日、大人気の噴水ショー「ラ・フォンテーヌ」と花火のコラボレーションショーが開催される。1日約1200発、5日間で計6000発の花火が、噴水やレーザー、炎の演出とともに夜空を華やかに染め上げる。
【写真】圧倒的なスケールの噴水ショー「ラ・フォンテーヌ」(昨年の様子)
■噴水×花火×レーザー×炎--10分間の豪華絢爛ショー
舞台となるのは、よみうりランドの「波のプールエリア」。ここで毎年開催されている噴水ショー「ラ・フォンテーヌ」は、レーザーや炎とともに272本もの噴水が音楽に合わせて踊り、高さ15メートルの巨大リングから噴き出す水に映像が投影される、圧巻のエンターテインメントショーだ。
ここに、この冬の土曜日限定で加わるのが、壮大な音楽とシンクロして打ち上げられる花火。噴水が描く水のアート、夜空を切り裂くレーザー、そして炎と花火の演出--これらすべてが一体となった約10分間は、まさに五感を揺さぶる体験となりそう。
約10分という時間設定も絶妙で、小さな子どもでも飽きずに最後まで楽しめる。寒さが気になる冬の夜でも、ちょうどいい時間でショーを堪能できる。
■開催は毎週土曜日！5回チャンスがあるから予定も立てやすい
花火×噴水ショーの開催日時は以下のとおり。
日程：2026年1月17日(土)・24日(土)・31日(土)・2月7日(土)・14日(土)
時間：19時15分〜(約10分間)
場所：波のプールエリア
料金：無料(別途入園料が必要)
※荒天・強風の場合は翌日に延期、翌日も荒天の場合は中止
5週連続の開催だから、1回目の予定が合わなくても次のチャンスがあるのがうれしい。バレンタイン当日の2月14日(土)まで開催しているので、デートの締めくくりにもぴったり！
■花火の前後は「ジュエルミネーション」で光の世界へ
せっかくよみうりランドを訪れるなら、花火ショーの前後にイルミネーションも満喫したい。現在開催中の「よみうりランド ジュエルミネーション2025」は、16シーズン目を迎える冬の風物詩。世界で活躍する照明デザイナー・石井幹子さんがプロデュースする、宝石色に輝くイルミネーションが園内を包み込む。
今年もグランドテーマは「LIGHT is LOVE」。また、サブテーマに「LIGHT HOP⤴」に掲げ、楽しさや華やかさを光で表現、何度も訪れたくなる空間を演出する。エネルギッシュなオレンジやゴールドを基調にした「ジュエリー・プラザ」が来園者を出迎え、全長180メートルの並木道「ジュエリー・プロムナード」ではダイヤモンドカラーのグラデーションが美しく輝く。2024年に登場した新観覧車「Sky-Go-LAND」も、東面と西面で異なるライトアップが施され、見る場所によって違う表情を楽しめる。
イルミネーションの点灯時間は16時から20時30分まで。早めに来園してアトラクションやイルミネーションを楽しみ、19時15分からの花火ショーでフィナーレを迎える--そんなプランなら、冬の一日を余すところなく満喫できそうだ。
防寒対策は必須だが、冬だからこそ楽しめる澄んだ空気の中での「噴水ショー×花火」は格別。大切な人と、あるいは家族みんなで、噴水と花火が織りなす特別な夜を体験してみてはいかが。
「よみうりランド ジュエルミネーション2025」開催概要
名称：よみうりランド ジュエルミネーション2025 LIGHT HOP⤴
期間：開催中〜2026年4月5日(日)
※休園日を除く計149日間(予定)
※2026年3月2日(月)〜13日(金)の平日は日中の遊園地営業のみ
時間：16時〜20時30分
料金：【ワンデーパス】18〜64歳：5900円/中高生：4700円/小学生・65歳以上：4100円/未就学児：2500円【アフターパス(15時以降)】18〜64歳：3100円/中高生：2500円/小学生・65歳以上：2200円/未就学児：1500円【入園券】18〜64歳：1800円/中高生：1500円/小学生・65歳以上：1000円/未就学児：1000円
※休園日・営業時間は変更する可能性あり。最新の情報は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】圧倒的なスケールの噴水ショー「ラ・フォンテーヌ」(昨年の様子)
■噴水×花火×レーザー×炎--10分間の豪華絢爛ショー
ここに、この冬の土曜日限定で加わるのが、壮大な音楽とシンクロして打ち上げられる花火。噴水が描く水のアート、夜空を切り裂くレーザー、そして炎と花火の演出--これらすべてが一体となった約10分間は、まさに五感を揺さぶる体験となりそう。
約10分という時間設定も絶妙で、小さな子どもでも飽きずに最後まで楽しめる。寒さが気になる冬の夜でも、ちょうどいい時間でショーを堪能できる。
■開催は毎週土曜日！5回チャンスがあるから予定も立てやすい
花火×噴水ショーの開催日時は以下のとおり。
日程：2026年1月17日(土)・24日(土)・31日(土)・2月7日(土)・14日(土)
時間：19時15分〜(約10分間)
場所：波のプールエリア
料金：無料(別途入園料が必要)
※荒天・強風の場合は翌日に延期、翌日も荒天の場合は中止
5週連続の開催だから、1回目の予定が合わなくても次のチャンスがあるのがうれしい。バレンタイン当日の2月14日(土)まで開催しているので、デートの締めくくりにもぴったり！
■花火の前後は「ジュエルミネーション」で光の世界へ
せっかくよみうりランドを訪れるなら、花火ショーの前後にイルミネーションも満喫したい。現在開催中の「よみうりランド ジュエルミネーション2025」は、16シーズン目を迎える冬の風物詩。世界で活躍する照明デザイナー・石井幹子さんがプロデュースする、宝石色に輝くイルミネーションが園内を包み込む。
今年もグランドテーマは「LIGHT is LOVE」。また、サブテーマに「LIGHT HOP⤴」に掲げ、楽しさや華やかさを光で表現、何度も訪れたくなる空間を演出する。エネルギッシュなオレンジやゴールドを基調にした「ジュエリー・プラザ」が来園者を出迎え、全長180メートルの並木道「ジュエリー・プロムナード」ではダイヤモンドカラーのグラデーションが美しく輝く。2024年に登場した新観覧車「Sky-Go-LAND」も、東面と西面で異なるライトアップが施され、見る場所によって違う表情を楽しめる。
イルミネーションの点灯時間は16時から20時30分まで。早めに来園してアトラクションやイルミネーションを楽しみ、19時15分からの花火ショーでフィナーレを迎える--そんなプランなら、冬の一日を余すところなく満喫できそうだ。
防寒対策は必須だが、冬だからこそ楽しめる澄んだ空気の中での「噴水ショー×花火」は格別。大切な人と、あるいは家族みんなで、噴水と花火が織りなす特別な夜を体験してみてはいかが。
「よみうりランド ジュエルミネーション2025」開催概要
名称：よみうりランド ジュエルミネーション2025 LIGHT HOP⤴
期間：開催中〜2026年4月5日(日)
※休園日を除く計149日間(予定)
※2026年3月2日(月)〜13日(金)の平日は日中の遊園地営業のみ
時間：16時〜20時30分
料金：【ワンデーパス】18〜64歳：5900円/中高生：4700円/小学生・65歳以上：4100円/未就学児：2500円【アフターパス(15時以降)】18〜64歳：3100円/中高生：2500円/小学生・65歳以上：2200円/未就学児：1500円【入園券】18〜64歳：1800円/中高生：1500円/小学生・65歳以上：1000円/未就学児：1000円
※休園日・営業時間は変更する可能性あり。最新の情報は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。