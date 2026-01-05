C-HR“＋”

トヨタの英国法人は2025年12月16日、フル電動の新型コンパクトSUV「C-HR＋」のグレード展開と価格を発表しました。

C-HR＋は、クーペスタイルのSUVとして欧州で高い人気を得ている「C-HR」の名を冠していますが、プラットフォームやパワートレインは共通ではなく、ハード的には別物のモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“大きな”C-HR」です！ 画像で見る（33枚）

日本でも販売されている「bZ4X」と同様、BEV（バッテリー電気自動車）専用プラットフォームをベースに開発されています。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm、ホイールベース2750mm。C-HR（全長4362mm×全幅1832mm×全高1564mm、ホイールベース2640mm）とbZ4X（全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mm）の中間に位置するサイズ感です。

インテリアはbZ4Xに通じるデザインを採用。水平基調のインパネに14インチのマルチメディアディスプレイを組み合わせ、先進感と操作性の両立を図っています。ワイヤレススマートフォン充電を2基標準装備するなど、コネクティッドサービスを踏まえた利便性の高い車内環境を実現しています。

バッテリー容量は57.7kWhと77kWhの2種類を設定します。駆動方式はFWD（前輪駆動）で、電気モーターの最高出力は57.7kWh搭載車が167馬力、77kWh搭載車が224馬力で、一充電走行距離はそれぞれ450km、640kmとしています。

グレードは3種類を設定しています。価格は標準モデルの「アイコン」が3万4495ポンド（約725万円）、「デザイン」が3万6995ポンド（約775万円）、「エクセル」が4万995ポンド（約860万円）。

4WDのbZ4Xと比べてスタート価格は約5000ポンド（約105万円）低く抑えられています。2026年1月6日に発売、3月に納車が始まる予定です。