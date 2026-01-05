前ロッテコーチ・大塚明氏が解説…送球の正確性高める練習法

野球の基本であるキャッチボールは、漠然と投げていても意味がない。体全体を上手に使えず、手投げになっている小中学生も多い。スローイングを上達させるには、体幹主導の動きが必要となる。ロッテで16年間コーチを務めた大塚明氏が、お勧めの練習方法を明かした。

「手だけで投げようとすると、リリースポイントがバラバラになります。そうなるとコントロールがつかない。でも体をしっかり振っていけば、リリースポイントは勝手に最適な位置になります」

大塚氏が主張するのは「体幹主導」の動き。「背骨を中心に、右と左に体を振るように動かします。それに付随して手を振る。回転するのではなく、左右が入れ替わるイメージです」と説明した。アスリートにとって全ての動きは体幹主導であるべきで、「そうしないと伝達能力が悪くなり、限界が出てくる。怪我も多くなります」という。

小学生へのスローイング指導で意識するのは「回旋運動（体をひねる動き）を入れながら投げる練習をすること」。体全体をひねるように使って、手投げにならないように注意することで送球の正確性がアップする。

「めんこ投げのように上から叩きつけるように地面に投げるのもありだし、あぐらをかいて座ったまま、スナップスローでリリースポイントを探していった方がいい。しっかり体幹主導で体を振らないと投げられません」。椅子に座って投げるのも、お勧めの練習方法だ。

ネットスローや壁当てを推奨…まずは体の使い方を習得

その際、選手同士でやるよりもネットスローや壁当てを推奨する。「人に向かって投げると、どうしてもコントロールを気にしてしまう。最初はネットや壁に投げる方が楽しいかもしれません」。ネットや壁なら、初めは送球がそれても気にせず続けられる。まずは体の使い方を覚えるのである。

座ってスローイングといえば、捕手の動きにも通ずる。まだ体が小さい小学生の捕手は、捕球後に立ち上がって返球することが多いが、体が大きくなるにつれて座ったまま返球できるようになる選手も出てくる。「捕手にスローイングがいい子が多いのは、座りながら投手に球を投げるからという部分もある。そうやって体の使い方を覚えていくんです」と力を込めた。

日本一を達成した2005年に守備率10割を達成するなど、現役時代に外野守備の名手としても活躍した大塚氏は、送球が悪い子どもほど「手だけで投げてしまっている」と指摘する。手投げになっているスローイングを修正するのが上達への第一歩。体幹を意識しながら、体全体を使って投げ続ければ、コントロールはグッと良くなっていく。（尾辻剛 / Go Otsuji）