¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Ë°ÕÍßÉ½ÌÀ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¹ñËÉ±Ò¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÆ±ÍÍ¡¢ÆîËÌÊÆÂçÎ¦¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¾È¾µå¡×¤Ç±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë·è°Õ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï4Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖÊ»¹ç¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶¼Ç÷¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËÌ¶Ë·÷¤Ç¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÈÅ·Á³»ñ¸»¤ä¿·¹ÒÏ©¤Î³«È¯¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬¡ÖÃæ¥í¤ÎÁ¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£