今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、気を遣いすぎないことが開運の秘訣。言いたいことがあれば、感情的にならないように心がけながら、丁寧に伝えると良いでしょう。アイデアが採用されると、自信も付いてくるようです。恋愛面は、将来について話す機会もありそう。共通認識があれば絆も深まるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
節約のために交際費を抑えるのではなく、暮らし方を見直して出費を減らしていくと良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
