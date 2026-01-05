タレントの益若つばさ（40）が5日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「おやすみだから自分で髪の毛切ったり遊んでる」と書き出した益若。「(今はぱっつんです)」と報告し「仕事前はまた整えてもらうよ」と伝えた。

セルフカットしたというヘアを見せる自撮りをアップ。「髪の毛とかネイルもたまにセルフでやってみて『プロってやっぱりすごーい！』って感動するプロセスが好きなの。極めてる人たちって本当にカッコいい」とつづり「メイクやヘアーを変えてみたりお洋服やなりたい自分でコロコロ簡単に変身できることはファン以外の人にも広まってほしいな。もっと自由でいいんだと」「日によって変えるのは男性も女性も関係なくできるから楽しいよ。前髪一つでも眉毛だけ変わるよ。わからない時は真似から入ってみて、細胞からなりたい雰囲気になりきる。やってみてね」とアドバイスを送った。

ファンからは「いつも可愛いです」「本当に先を走ってくれてありがとうございます」「私はつーちゃんになりたい！が1番」「素敵です」「目力が強くてひきつけられます」「つーちゃんマジ天使」などのコメントが寄せられた。