今回は、信頼していた夫に裏切られた妻のエピソードを紹介します。

仕事も家庭も順調だと思ったのに…

「私は文筆業をしていますが、そこそこ売れっ子です。で、私が忙しいのをみて夫は専業主夫になってくれました。夫のサポートのお陰で私は仕事に集中でき、最近は妊娠も発覚。仕事も家庭も順調で、幸せいっぱいでした。

そんなある日、仕事部屋のソファに茶色く長い髪の毛が落ちているのに気付きました。仕事部屋には、私以外は入ることはないので、そこで夫が仕事部屋に女性を連れ込んでいると直感がはたらきました（私は金髪のショートヘアです）。

そして後日、夫が中学時代の同級生と不倫し、私が外出している隙に自宅に連れ込んでいると分かったんです」（体験者：30代女性・文筆業／回答時期：2024年11月）

▽ 「よりによって自宅で不倫するなんて……」と思ってしまいますが、この女性の夫は妻の聖域である仕事部屋にも、不倫相手を入れていたんでしょうか。ありえません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。