1月5日22時からスタートする『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）。ある日突然、死んだはずの夫が帰ってくる。夫はなぜ行方不明になったのか？ 遺体は誰のものなのか？ 実際の出来事から着想を得たサスペンスドラマで、主演を務めるのが松下奈緒だ。

参考：松下奈緒＆小雪、『スカイキャッスル』は特別な経験に “強いセリフ”を言い続ける苦労も

松下奈緒という俳優に対し、私たちはどのようなイメージを抱くだろうか。ピアニストとしても高名な彼女は、凛とした佇まいと知的な美しさを兼ね備えている。しかし、そのパブリックイメージに反して、彼女の演技には不思議なほど「色」がつかない。それは没個性という意味ではなく、作品ごとに自身のパレットを塗り替える無色透明のプロフェッショナリズムを持っているからではないだろうか。

松下の名前を一躍有名にしたのが、2010年度前期の連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』（NHK総合）である。漫画家・水木しげるの妻だった武良布枝さんをモデルにした同作で、松下は主人公の村井（旧姓飯田）布美枝を演じて大ブレイク。最終回の視聴率が23.6％、平均視聴率18.6%を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区）した同作は、低迷していた朝ドラ復活の起爆剤となった。

背が高いことにコンプレックスがある内気な女性とマイペースでありながら信念を秘めた夫の二人三脚は、老若男女から愛された。『ゲゲゲの女房』が社会現象になった背景に、松下の凛とした佇まいと、役柄を通してにじみ出る魅力があったことは間違いない。

その後の松下の歩みは、『CONTROL～犯罪心理捜査～』（フジテレビ系）で民放の連続ドラマ初主演を務めると、『鴨、京都へ行く。－老舗旅館の女将日記－』（フジテレビ系）では、京都の老舗旅館の女将役でコメディ適性を発揮。石原さとみとダブル主演の『ディア・シスター』（フジテレビ系）では、破天荒な妹に振り回される姉妹のかけ合いが共感を呼んだ。さらに、2018年度後期の『まんぷく』（NHK総合）では、主人公の姉役で二度目の朝ドラ出演を果たした。

『夫に間違いありません』で松下が演じる朝比聖子は、二人の子どもと義母の面倒を見ながらおでん屋を切り盛りする普通の女性だ。ただし、聖子の身に起きることは普通ではない。死んだはずの夫の一樹（安田顕）が帰ってきたことから、想定外の事態に見舞われることになる。

松下は、聖子について「毎日を一生懸命頑張るお母さんと、内に秘めている一人になったときのはかなくてもろい部分があって、いろいろなことに巻き込まれた聖子がどういう選択をしていくかを楽しみながら演じたい」と語っている（※）。“普通”のキャラクターの中にある多面性をドラマの展開に応じて引き出すことに注力しているようだ。

タイプキャストと無縁な松下の役作りは、自然体かつ作品を大切にする姿勢に根差しており、どんなテーマやジャンル、共演者ともハーモニーを奏でる。人生の最期を見つめる腫瘍内科医を描いた『アライブ がん専門医のカルテ』（フジテレビ系）、LGBTQの教師が主人公の学園ドラマ『俺のスカート、どこ行った？』（日本テレビ系）の同僚教師、男女逆転の『大奥』（NHK総合）田沼意次役は、松下の作品理解に支えられている。

松下の近年の活躍は目覚ましい。『CODE－願いの代償－』（読売テレビ・日本テレビ系）、『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）では、キレのあるアクションも披露した。『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）で見せた、プライドのために虚飾をまとう浅見紗英役での凄みは、彼女のキャリアにおける新たな到達点となった。

『夫に間違いありません』で非日常の渦に放り込まれたとき、聖子の“普通”がどう崩れ、あるいは強固になっていくのか。安田顕や桜井ユキといった曲者揃いの共演者と、どんな旋律を奏でるか楽しみだ。松下奈緒という指揮者が導く、予測不能なサスペンスの幕が上がる。

【参考】※ https://tver.jp/episodes/epdtfp74ua

（文＝石河コウヘイ）