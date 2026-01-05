ラ・リーガ 25/26の第18節 レアル・ソシエダードとアトレチコ・マドリードの試合が、1月5日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ゴンサロ・グエデス（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、アレックス・バエナ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、レアル・ソシエダードに所属する喜多 壱也（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から2人が交代。パブロ・バリオス（MF）、マッテオ・ルッジェーリ（DF）に代わりコナー・ギャラガー（MF）、ロビン・ルノルマン（DF）がピッチに入る。

50分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのジュリアーノ・シメオネ（FW）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

しかし、55分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。久保 建英（MF）のアシストからゴンサロ・グエデス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し88分までプレーした。喜多 壱也（DF）は出場しなかった。

