◇スペイン1部第18節 Rソシエダード1ー1Aマドリード（2026年1月4日 サンセバスチャン）

スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦で先発出場。0ー1の後半10分、絶妙クロスからポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデス（29）の同点ゴールをアシストするなど活躍。強豪相手に1ー1と引き分け、勝ち点1獲得に貢献。前節に続き2試合連続、今季2度目のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に輝いた。なお、移籍後初めてトップチームでベンチ入りしたBチーム所属のU-21日本代表DF喜多壱也（20）は出番なしに終わった。

久保は試合後、スポーツ・チャンネル「DAZN」のインタビューに応じ「（昨年末からの）中断期間中に我々は多くの変化を経験しました。試合に向けて6日間で非常に良い準備ができました。なので引き分けは残念ですね。我々の方が彼らより優れた結果に値しました。正直、本当に残念です」とコメント。

マタラッツォ新監督となった変化を問われると「サポーターもそれを感じ取ってくれたみたいですね。試合中ずっと応援してくれました。私たちが変わろうとしていることを理解してくれている」と返答。

前節に続き2試合連続、今季2度目のMOMに選出された自身の状態については「ディアリオ・バスコ紙のインタビューでも話したように、どんどん調子が良くなってきています」と話した。