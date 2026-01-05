元子役で、人気YouTuberのてんちむ（32）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、年始年末に滞在したスペインのイビサ島で大きな勘違いからの失敗を嘆いた。



【写真】「めっちゃ脚が長いよね！」の声に思わずうんうん 長いく美しいにもほどがある！

「年末年始は久々にイビザへ行ってきた」と明かしたてんちむ。「勝手にイビザは一年中暑いと思ってて水着とか持ってったのですが、めっちゃ寒くてそれどころじゃなかった」と暖炉に薪をくべる様子をアップした。またストーリーズでも「ただひたすらに暖炉に木を入れて編み物をしていた2026」と振り返っていた。



また“暑い"を想定していたためか、フリルが可愛いボリューミーなワカメちゃん級の丈スカートにほっそりとした素足のショットも。小顔で腰の位置も高く、バランスの良い体型を披露した。また１つ前の新年初投稿では、見事なS字ラインを描いた白いトミー・フィルフィガーのピタピタニットワンピ姿。プールサイドショットも掲載した。



フォロワーからも「めっちゃ脚が長いよね！」「可愛すぎるって」と感嘆の声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）