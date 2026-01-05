J3王者の栃木シティが2026シーズンの背番号を公開

栃木シティは1月4日、2026シーズンのトップチーム選手背番号が決定したと発表した。

昨季のJ3リーグを制し、初のJ2へと挑む新シーズンの陣容が明らかになり、ファンからは「背番号0番は貴重だな」と反響を呼んでいる。

注目は、同日に加入が発表された元日本代表FW鈴木武蔵で、新天地での背番号は「9」に決定した。また、チームの攻撃を牽引するMF岡庭裕貴が「10」を背負う。そのほか、GK原田欽庸が「1」、DF奥井諒が「5」、MF加藤丈が「6」、FW森俊貴が「7」を着用。FW田中パウロ淳一の「77」や、マテイ・ヨニッチの「42」は継続となった。

さらに、異例の体制として大栗崇司代表取締役社長が背番号「0」として選手リストに名を連ねており、クラブの独自色を打ち出し、「背番号0番は貴重だな」とファンも反応。J2参戦に向け、実力者と個性が融合した新体制が動き出す。

また、FWピーター・ウタカの名前がなく、「気になる」「ウタカいなくない？」「ウタカはまだかー？」といったコメントが寄せられている。J1経験者を含む大型補強に期待が高まる一方で、未発表選手の動向にも注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）