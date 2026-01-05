シント・トロイデンのMF伊藤涼太郎にマジョルカが関心か

ベルギー1部シント・トロイデンのMF伊藤涼太郎がスペイン1部マジョルカの補強候補として浮上しているようだ。

現地メディア「Diario de Mallorca」が報じた。

同メディアは今夏に所属クラブと契約満了となり、フリーエージェントとなる10人の選手をマジョルカの補強候補としてピックアップした。

その内の一人として名を連ねる伊藤について記事では「成熟した年齢で成功を求めてヨーロッパに渡った。25歳でアルビレックス新潟を離れ、シント・トロイデンに加入。ボールの扱いに長け、賢いゲームメイクでチームのキープレーヤーとなっている」と紹介された。

マジョルカには過去に大久保嘉人、家長昭博、久保建英が所属。現在もFW浅野拓磨がプレーしている。日本の株式会社タイガがスポンサー契約を結んでいることから日本とのつながりも深い。浅野も今季限りでマジョルカと契約満了を迎えるなかで、伊藤が新戦力として加わることになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）