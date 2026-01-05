横浜FMとケニア2部の3K FCのエンブレムが酷似

横浜F・マリノスのロゴが酷似しているとして話題になったケニア2部の3K FCのポストにリアクションをして「これはナイスな返し」など反響を呼んでいる。

3K FCは2003年に創設されたクラブで、カグモリ、カタンガリ、キブグ、カツニリ、キリアリ、カイルリと頭文字にKの付くエンブ北部の地域を統合しているという。クラブの公式サイトでは、「モダンで魅力的かつシンプルなクラブロゴを掲げています」と表記してあるが、このロゴが横浜F・マリノスのエンブレムに酷似しているのだ。これがSNSなどを中心に話題となった。

そうしたなかで横浜FMのクラブ公式Xは3K FCがクラブのロゴの写真を掲載していた「WE ARE 3K FC!!!」というポストに引用する形で「WE ARE YOKOHAMA F.MARINOS!!!」と反応した。

これにはファンも「寛大すぎ」「突然反応した」「ついに公式さん動いた」「まさかの公式が触れてる」「公式さんがいじり出した」「本家が3K FCに反応きたー！」「応さすがにおもろい「公式が自ら引用で煽るスタイル」「例のクラブ認識してたのか」「これはナイスな返し」「ノリがいい漢すぎるよ！いきなりケンカ越しではないところが良き」「これからどうなるか見もの」「マリノスは法的に何とかできないのか？」といったコメントを寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。

【実際の写真】「これからどうなるか」エンブレムが酷似しているクラブに反応した横浜FM公式（FOOTBALL ZONE編集部）