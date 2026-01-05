¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡É¤È¤Ï
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬12·î26Æü¤ÎÂè65²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ2025Ç¯Æâ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤Ï¡¢²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ëº²¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶¦ÌÄ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Î¼µÆ»¸Ð±è¤¤¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¡£Êª¸ìÁ°È¾¤Îµ¢·ë¤¬¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½÷Ãæ¡×¤È¡Ö¸Û¤¤¼ç¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤ä¡ÖÌÀ¼£¤Î»Ô°æ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢3¥«·î´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï³Æ½ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËÜºî¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¼£¤Î»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Îº®ÆÙ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡Ù¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÆÏ¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£¤Ç¤âÎáÏÂ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤ÎÀ¤¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¡£¤½¤Îº¬°ø¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÇÀä¡×¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤ë¡£
¡¡¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿Âè12½µ¡¦Âè59²ó¤Ç¡¢¥È¥¤¬¡Ö»Ò¼Î¤Æ¤ÎÏÃ¡×¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¿Æ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¡Ö¥æ¥ë¥¹¡¢¥Ê¥¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¥È¥¤Ï¡¢¤³¤Î²øÃÌ¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»Ò¤Ï²¿ÅÙÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Æ¤Ï¤³¤Î»Ò¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤È°é¤Æ¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤â½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²ò¼á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤¿Âæ»ì¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢´°Á´¤Ë¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ä»×¤¤¡¢ÄË¤ß¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶Íý¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÀ¤³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦ÍÆ°×¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¡¡¸æ°ì¿·¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¸µ¾åµéÉð»Î¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Î³Êº¹¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÉã¤È¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢º¹ÊÌ¤äÇ÷³²¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹Î®Ï²¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£¤³¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢È¼Î·¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¿Í¸øÉ×ÉØ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇØ·Ê¤âÍè¤·Êý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬²øÃÌ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ß¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¿Í¤Î°¥¤ì¤µ¡¢²Ä¾Ð¤·¤µ¡¢¼ä¤·¤µ¤¬¹ï¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²øÃÌ¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤«¤é²øÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºÝ¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË¾¤à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥È¥¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¥È¥¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¸Å¤è¤ê¿Í¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿²øÃÌ¤äÌ±ÏÃ¤Ï¡Ö¸ý¾µÊ¸³Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¸ì¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃ¼Ô¤Î²ò¼á¤¬Æþ¤ê¡¢¸ì¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤¬¾è¤ê¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤Î¿ô¡¹¤À¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë³ú¤ßºÕ¤¡¢¡ÖºÆÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÎ¤Î¿Í¤¬»Ä¤·¤¿»×¤¤¤È¡¢¸ì¤ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸ý¾µÊ¸³Ø¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡£ºÆÏÃÊ¸³Ø¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Êºî²È¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä»×¤¤¤òÁÛÁü¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤é¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÁ¤¨¡¢¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢»þ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¼ÂÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ëÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¡Ö²øÃÌ¤È¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤é¤á¤·¤ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÃ¯¤«¤¬»Ä¤·¤¿»×¤¤¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Ã¯¤«¡¦²¿¤«¡×¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²øÃÌ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤é¤È¤½¤²¤ËÊÑ¤ï¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡×
¡¡¾®ÀôÈ¬±À¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ä¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¿¼¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï¡¢¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¸ýÆ±²»¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¿Í¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎÀ¼Á¤¬¡¢¥È¥¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤âÂ¸Ê¬¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè21²ó¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ä®¤Î¿Í¡¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤ë¡Ö°Û¿Í¡×¤ò¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤È¤¢¤ì¤³¤ì±½¤·¡¢¿§¤á¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥È¥¤À¤±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤À¸«¤Ì¡Ö°Û¿Í¡×¤ò¡Ö¤¦¤Á¤é¤È¤½¤²¤ËÊÑ¤ï¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¶ËÅì¤ÎÃÏ¤Ç¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë°Ç¤ò¡¢¥È¥¤Ï¡¢°®¼ê¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ê¤ÎÈù¤«¤Ê¿Ì¤¨¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤Ï¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÈÝ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¼Ô¤Ë²¿¤«¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢ÃÇ¤¸¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¤Ï¿Í¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤È¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¡ÖÆ±¤¸¿ÍÎà¤Ê¤Î¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¿Í´Ö°¦¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶åÊ¬¶åÎÒ¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¤·Á¤ÏºîÉÊ¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤µ¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍÀ¤ÈÂ¿ÌÌÀ¡¢¡Ö°ìµÁÅª¤ÊÀµµÁ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî»ÑÀª¤äºî·à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ºî¤ê¼ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÀµ¤·¤¤¿Í¡¢Î©ÇÉ¤Ê¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂ°À¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÔ³Ê¹¥¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¡Ö¤É¤¦¤¾¼«Í³¤Ë¸«¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
