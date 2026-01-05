Ä«¥É¥é»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÖÄÀÌÛ¤Î1Ê¬È¾¡×¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂæ»ì¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ºî·à¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡È·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤°ú¤½Ð¤·¡É
¡Ò¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¨¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡12·î26Æü¤Ë2025Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂè65²ó¤òÊüÁ÷¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡£65²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ«¥É¥é»Ë¤Ë»Ä¤ë¿À¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÄÀÌÛ¤Î1Ê¬È¾¡×¥·¡¼¥ó
¡¡Í¼Æü¤¬ÄÀ¤à¼µÆ»¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤ò¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ò±ó¤¯¤«¤éÂª¤¨¤Æ¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¾®¤µ¤Ê±Æ¤À¤±¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¼¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿ÈÂÎ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤Èº¹¤·½Ð¤¹¡£¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤á¤é¤¦¥È¥¡£¼ê¤ò¼è¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£
¡¡Á°È¾¤¬¼çÂê²Î¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âæ»ì¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌó1Ê¬È¾Â³¤¯¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ä«¥É¥é»Ë¾å½é¤À¤í¤¦¤·¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬3¥«·î´Ö¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡¢Âæ»ì¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¡ÊÈó¸À¸ì¡Ë¤ÊÉ½¸½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¸ý¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´¤Î¥³¥Ã¥×¤¬´¶¾ð¤Î¿å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤È¤³¤Ü¤ì¤¿°ì¤·¤º¤¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯É½½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿Âè12½µ¤«¤é¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂè13½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ÎÍßµá¤Ëµ¤¤Å¤¯¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ìÀÚÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂæ»ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡Öº£¤ä¤Ã¤È¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÅÙ¤â¸ý¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹ÔÆ°¡¢É½¾ð¡¢¤·¤°¤µ¡¢´Ö¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¿´¾ð¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿´¤Î¥³¥Ã¥×¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¡Ö°ì¤·¤º¤¯¡×¤¬¡¢Êª¸ìÁ°È¾¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂæ»ì¡Ö¡Ê»¶Êâ¤Ë¡Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ê¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ»¤¤Âæ»ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦Â¼¶¶Ä¾¼ù»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤Ê¤¬¤é¸«¡Ù¤ÎÌò³ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬Ã´¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÓËÜÂÇ¤Á¡Ê¹ç¤ï¤»¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ò°Õ¼±Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëºî·à¤Ï¡ÖÉÔ¿ÆÀÚ¡×¤«¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡×¤«
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤Ê¤¤ºî·à¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÍè¤·Êý¤¬¡¢¸À³°¤Ë¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é²èÌÌ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿ÍÊª¤Î¿´Ãæ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ºî·à¤ò¡ÖÉÔ¿ÆÀÚ¡×¤È¼è¤ë¤«¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡×¤È¼è¤ë¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢²øÃÌ¤È¤¤¤¦¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡Ö¤ªÏÃ¡×¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÂ°À¤âÇØ·Ê¤â°Û¤Ê¤ëÂ¾¼Ô¤Î»×¤¤¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÀ©ºîÂ¦¤Ï¤½¤ì¤ò¼ì¹¹¸À¤¤Î©¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ËÜºî¤Î½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤Êºî·à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢ºÙÉô¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¼õ¤±¼ê¤Î²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖºÙÉô¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤Î¹ü»Ò¡¢Âç¶Ú¤Î¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¶ÚÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÂè59²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤ò²¿Ê×¤â¸ì¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢±¯»°¤Ä»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë²øÃÌ¤Î¹à¤òÌ´Ãæ¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¥È¥¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÌµ¼«³Ð¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥È¥¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤â¤¦¥È¥¤ÎÉÔºß´¶¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¼«¿È¤âÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¤Õ¤ê¸þ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¤Î´¶ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤â¤Î¤Î¤±Åª¤Ê²¿¤«¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Õ¤ê¸þ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÀþ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ºî¤ê¼ê¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²ò¼á¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£²ò¼á¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ä»×¤¤¤âÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿È¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£¤Ò¤È»þ¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿ËüÄÌ¤ê¤È¤¢¤ë¡¢²¿¿§¤âº®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÂæ»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êºî·à¤Ë±þ¤¨¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿ô¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î±éµ»¤ËÓ¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£13½µ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿´²°ìÏº¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¯±é¤Ë¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ï¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÇö¤¤»æ°ì¤Ä¤ÇÉô²°¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡¡Âè65²ó¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¡¢Èá¤·¤ß¤È¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò¤É¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Æ±¤¸¡ÖÁÛ¤¤¿Í¤¬Â¾¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¶äÆóÏº¤Ë¡¢ÎÞÀ¼¤Ç»¨ÃÌ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤Ê¤¬¤éÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ÎÂæ»ì¤¬ÇòÈý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃ»¤¤Âæ»ì¤¬¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤È¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¾¾¹¾¤Ë»Ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿Ê¤àÆ»¤Î°ã¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÖÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Ê¤µ¡×¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â»Ä¹ó¤Ë¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥á¥ó¥È¤äÎû´¤¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿À¾ÍÎ¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤ÎÈ¯Ã£¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢²¨¤ä¾ã»Ò¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¡¢ÎÙ¼¼¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¡Öµ¤ÇÛ¡×¤ò´¶¤¸¤ëÆüËÜ·úÃÛ¤Ï¡¢Ä´ÏÂ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿À¹½Â¤¤ËÂç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈæ³ÓÊ¸²½³Ø¤äÈæ³Ó¼Ò²ñ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸ÀÀâ¤À¡£¡Ö»¨ÃÌ¡×¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë»öÊÁ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëµÓËÜ¤¬¤Þ¤¿¥Ë¥¯¤¤¡£
¡¡Á°È¾ºÇ¸å¤Î½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î°ìÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤òÅêÆþ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ËËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢»ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²¦Æ»¤Î¶ÚÎ©¤Æ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âæ»ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÇÈùºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿4¿Í¤Î¿´ÌÏÍÍ¤¬°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸À³°¤ÎÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¡ÖÁÛÁü¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¥É¥é¥Þ¡×¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡¢¾¾Ìî²È¡¦±«À¶¿å²È¤Î¿Í¡¹¤Î¿´ÌÏÍÍ¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²èÌÌ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¤¤¡£
