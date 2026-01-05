大河ドラマ出演で話題の乃木坂46井上和、美しすぎる肌見せグラビア 撮り下ろしで『ヤンマガ』初表紙
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、5日発売の『週刊ヤングマガジン』6号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場する。
【表紙カット】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和
今号では、乃木坂46が新春グラビアジャックに登場する。第1弾には、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で茶々役を演じることも決定し、アイドルだけではなくドラマや雑誌などでも活躍を広げる井上が、美しい肌見せグラビアなどを撮り下ろし。
2025年の振り返りや、2026年への抱負、5期生としての目標などを語ったインタビューも掲載されている。
なお、同号の巻中グラビアには、乃木坂46の田村真佑、巻末グラビアには同グループの海邉朱莉・大越ひなの・鈴木佑捺が登場する。
【表紙カット】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和
今号では、乃木坂46が新春グラビアジャックに登場する。第1弾には、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で茶々役を演じることも決定し、アイドルだけではなくドラマや雑誌などでも活躍を広げる井上が、美しい肌見せグラビアなどを撮り下ろし。
2025年の振り返りや、2026年への抱負、5期生としての目標などを語ったインタビューも掲載されている。
なお、同号の巻中グラビアには、乃木坂46の田村真佑、巻末グラビアには同グループの海邉朱莉・大越ひなの・鈴木佑捺が登場する。