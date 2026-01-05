2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。家族部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/09/13）。

妻は21歳年上で同級生の母、夫は21歳年下で娘の同級生。そんな夫婦として『新婚さんいらっしゃい！』に出演して注目を浴びた、イサム氏（33）とみどり氏（54）。

YouTubeチャンネル『イサムとみどり』も運営するふたりに、イサム氏が同級生の母を恋の相手として意識するようになった経緯、そこからの猛烈なアプローチの数々、みどり氏が娘の同級生を男性として受け入れるようになった心境の変化などについて、話を聞いた。



『新婚さんいらっしゃい！』に出演して注目を浴びた、イサム氏（33）とみどり氏（54） （本人提供）

みどりさんの娘と同級生だったイサムさん

――入籍して、どれくらいになりますか？

イサム 2024年7月8日に籍を入れたので、1年が経ちました。

――イサムさんはみどりさんの娘さんと同級生だったわけですが、小中高のどこで一緒だったのでしょう。

みどり 小中の同級生で、中学校3年間はずっと同じクラスでした。で、高校は別のところに進みました。

――小学校、中学校で、みどりさんの存在を知ったと。

イサム 小学校の授業参観や運動会のときなんかに、同級生の母親として認識はしていました。ただ、当時はみどりさんっていう名前も知らないですし、話したこともなかったです。

――みどりさんの娘さんとは仲は良かったのですか。

イサム 小中はとくに仲良いわけではなかったんですが、高校卒業してから会うようになりました。娘は大学に通ってたんですけど、僕は大学を途中でやめてしまって。就職活動中に遊んでいた地元の仲間たちのなかに娘もいたという。

――みどりさんはイサムさんのお母さんと、ママ同士の親交みたいなものは？

みどり なかったですね。「イサム君のお母さんがあの人だ」と認識はしていた程度で、ママ友とかではなかったです。

――イサムさんのことは、なにかしら認識していたんですか。

みどり 娘の同級生としては知っていたぐらいで。ただ、中学校のころから背が高くて、目立ってはいましたね。ほかの子たちより頭ひとつぶん高かったし、足も速くて。中学では娘とクラスがずっと一緒だったから、運動会のクラス対抗リレーで応援しまくったような記憶はあります。

娘さんが経営している温活サロンへ行ったのがきっかけに

――イサムさんがみどりさんを意識し始めたのはいつですか。

イサム 3年前ですね。みどりの娘が経営している温活サロンに呼ばれて、僕ともうひとりの女友達で行くことになって。

正直、温活サロンには興味なくて（笑）。娘と仲が良くて、頻繁に連絡を取り合っていたんです。そういうのもあって、なんとなしに「おいでよ」って話になって。で、遊びに行ったら、たまたまみどりがいたんです。

みどり 娘は私の家でサロンを開いていたんですよ。普段はサロンの部屋に私が立ち入ることはないんですけど、その日は娘の友だちが彼氏を連れてくるって聞いていて。その彼氏のことも知っているから、「挨拶くらいしなきゃ」と思って、家に帰って玄関を開けたら女性の靴と男性の靴があって。

「あの子たち、来てるのね」と思って、「こんにちは〜」ってサロンの部屋に入ったら、知らない男の子がいて。

「あら、失礼します」って出ようとしたら、娘が「これ、イサムだよ」と教えてくれて。「ああ、あのイサム君？ 大きくなったね」って軽く話しました。

すごくまぶしく見えて「一目で惚れました」

――久々に目にしたイサムさんに、どんな印象を？

みどり 「大人になったね」っていうだけでしたね。イケメンとかそういう感じはあんまり（笑）。「あいかわらず、背が高いね」みたいな感じでした。

――一方、イサムさんはビビビッと来ていたと。

イサム 一目で惚れました。正直、一目惚れした理由はわかりません。

でも、みどりがサロンに入ってきた瞬間、部屋の空気がパアッて華やいだんですね。そしてオーラが見えたというか、すごくまぶしく見えたんです。

みどり 私は挨拶することしか考えてなかったので、「ごゆっくり」と言って部屋を出ようとしてました。

イサム 僕としては「このチャンスを逃したくない！」と、ここぞとばかりに会話を広げようとして。「お邪魔させていただいてますっ！ イサムですっ！」って挨拶から、世間話に進めていきました。

そのとき、一緒にサロンに行った友だちが、みどりに誕生日プレゼントを渡したんですよ。その日はみどりの誕生日だったらしく。僕はなにも知らなかったので、「うわ、やってしまった。失敗した！」と落ち込んじゃって（笑）。後日、花束を渡しましたけど。

――当時、おふたりの年齢は？

イサム 僕が30歳で、みどりが51歳です。

――年齢は早いうちから把握していたんですか。

イサム しばらくしてから、娘から聞いた気がします。年齢に関しては、なんとも思いませんでした。

毎日のように他愛もないやりとりをして、食事に誘って

――その後は、どうアプローチを。

イサム とにかく、2人きりで会いたいと思って。サロンから帰って、みどりがSNSをやっていないかチェックしたらアカウントを見つけたので、すぐさまフォローして「今日はお会いできて光栄です。よかったら食事に行きましょう」とストレートなDMを送りました。

みどり そのDMを読みましたけど、冗談としか思わなかったですね。

――ひょっとして、そこから毎日DMですか。

イサム 毎日のように他愛もないやりとりをして、食事に誘ってました。でも、その頃はみどりの仕事が忙しくて、断られてばかりで。そうやって理由を付けてたのかもしれないですけど（笑）。

みどり 本当に忙しかったんです。当時は会社の経営に携わっていて、夜は仕事絡みの食事会とかもあって、毎日予定が入っていたので。

――そんな忙しいなかでも返事は返していたと。

みどり ちゃんと返していました。

イサム やりとりしない日はなかったですね。2、3日空くとかはなかったです。会話のテンポも速いし、文面も丁寧で、なんとなく好意的だなって感じて。「これは絶対いけるな」って思っていました（笑）。

娘から「イサムは絶対ものにできないよ」と…

――サロンで会ってからどのくらいで、食事に行ったんですか？

イサム 1カ月後ぐらいだったと思います。

みどり 何度も「ご飯行こう」と誘われていたので、断り続けるのもちょっとかわいそうかなって。

私がいた会社は若い子が多くて、その子たちとご飯に行くのが普通で。その延長みたいにとらえていたので、「たぶん、ご飯に連れていってほしいんだな。1回くらい、連れていってあげようかな」って。

――イサムさんとのメッセージのやりとりについて、娘さんと話したりは？

みどり 娘から「イサム、本気っぽいよ」と言われました。

イサム 僕が娘に「どういう男性が好みなの？」って聞いてたので、そう言ってたんだと思います。

娘からは「ママはそこそこお金があって社会的地位がある人じゃないとダメだから、イサムは絶対ものにできないよ」って一蹴されました。

――そう言われたら、あきらめるか燃えるかですが。

イサム 燃えました。

お金もすぐ手に入るわけじゃないし、社会的地位だってそんなにすぐ築けるものじゃないですけど、それ以上に自分の思いをぶつけていけば、いつか見てくれるんじゃないか、振り向いてくれるんじゃないかなって。まったく根拠はなかったんですけど、ものすごい自信はあったんですよ。

「いつかみどりと付き合いたいな」って、ずっと思いを伝えて

――それほどまでに心を動かされた人は、過去にもいたのですか。

イサム いません。ここまで夢中になったのは、みどりがはじめてでした。いままでも何人かお付き合いした方はいましたけど、みどりはなにかが違いましたね。

念のために言っておきますけど、熟女好きではないです。

――初デートとなった食事はどこへ。

イサム 地元の鉄板焼きです。

――21歳差のおふたりは、どんなことを話すのでしょう。

みどり 夢を語ってたよね。

イサム 僕はずっと野球をやってたんです。でも、野球をやめて、大学もやめて、地元に帰ってきて。そのあたりの話から入って、人生論みたいなものを語り出して。中盤からは「いつかみどりと付き合いたいな」って、ずっと思いを伝えてました。

みどり こっちは「変わった子だな」と思っていましたけど、若い男の子ってノリでそういうことを言ったりするじゃないですか。だから「酔っぱらって気持ち良くなっているのかな」って、まだ真面目に取り合ってはいなかったです。

「俺が助けてやるから」頼れる言葉をくれたイサムさん

――真剣に捉えていたわけではないけど、イヤな気持ちはしなかったんですね。

みどり そうですね。ちょうどその頃、長かった結婚生活を終えてフリーになったばかりだったんですね。離婚調停がずっと続いて、それがやっと終わって。

私が経営で入っていた会社って、前の主人と一緒にやっていたんです。でも、離婚して会社からも出ることになって、気持ちが上がったり下がったりと不安定で。

そんな状態の私を支えてくれたというか。「大丈夫だよ。なにかあったら俺が助けてやるから」みたいな男気をすごく出してくれて、そこは頼れる子だなって思っていました。

――「なにかあったら俺が助けてやるから」は本心からですか？ 「どしたん？ 話聞こうか？」みたいな軽いノリではなく。

イサム 本気でした。ちょっと安定してないところが見て取れたので。

僕には言えないこともあるかもしれないけど、楽しい会話をしているだけで気が紛れることもあるだろうし、物理的にしんどいことがあれば、体を張って守ってやろうと思ってました

50代になって初めて現れた「すべてかなえてくれる人」

――鉄板焼きデート後は、どんなアプローチを？

イサム 毎日LINEして、時間があったら電話もしたり。そういう会話のなかで、みどりが何気なくつぶやいていたことをメモして、あとでサプライズとして実現させました。

たとえばLINEで、みどりが「すごくきれいなイルミネーションがあるんだって。行ってみたい」「ここのお店、お肉がおいしいらしいよ」とか送ってくれるじゃないですか。それをすべてノートにメモしまくって、秘密にしたまま連れていってあげましたね。

みどり 仕事が忙しかったのもあるんですけど、何十年もやりたいことがやれなかったんですよね。そういう生活を続けてきたからこそ、「あそこのイルミネーション、きれいらしいよ」と言ったら「行こうよ」って連れてってくれるのは、本当にうれしかったです。

50代になって初めて、そんなふうに言ったことをすべてかなえてくれる人が現れたなって思いました。

