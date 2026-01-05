乃木坂46田村真佑、ナチュラルな甘さ＆大人の色っぽグラビア 『ヤンマガ』初ソロ登場
アイドルグループ・乃木坂46の田村真佑が、5日発売の『週刊ヤングマガジン』6号（講談社）の巻中グラビアに登場する。
【写真】大人の色気も…肌見せグラビアを披露した田村真佑
今号では、乃木坂46が新春グラビアジャックに登場する。第2弾には、4期生の田村が初のソロで登場。ナチュラルなあざとさと、大人な眼差しのバランスを兼ね備えた田村。ほんわりとした甘さの中に色っぽさが見え隠れするグラビアを披露している。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには乃木坂46の井上和、巻末グラビアには同グループの海邉朱莉・大越ひなの・鈴木佑捺が登場する。
