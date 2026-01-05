TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょう5日（月）は多くの方が仕事始めかと思います。けさは全国の400を超える地点で氷点下の冷え込みとなりました。

きょう5日（月）は西高東低・冬型の気圧配置で、日本海側で雪や雨の範囲が広がりそうです。北陸から北日本の日本海側では、雪や雨の強まる所もあるでしょう。

そして、ポイントとなるのが上空の強い寒気です。北日本を覆う寒気がじわじわと南下して、夜にかけて北陸から山陰にも流れ込む予想です。きょう5日（月）は二十四節気の「小寒」、暦の上では、寒さが一層厳しくなる時季です。寒気に覆われる北日本や北陸、山陰は、暦通り厳しい寒さとなりそうです。一方、東京など寒気の南側では日中の気温が10℃を超える所が多く、少しホッとできる仕事始めとなるでしょう。

■きょう5日（月）の全国天気
東北の日本海側や北陸を中心に、雪や雨の強まる所がありそうです。北陸は、はじめ雨の所も、午後は雪に変わるでしょう。雷を伴って雪の強まる所もありそうです。九州・四国も午前を中心に雨や雪が降るでしょう。また、西日本の太平洋側も雲が広がりやすく、マークにはない所も一時的に雨や雪が降る可能性があります。関東や東海は広く晴れる見込みです。

■きょう5日（月）の予想最高気温
日本海側は北風の冷たい一日になるでしょう。北日本と北陸は平年より低くなる予想で、札幌は氷点下4℃と厳しい寒さになりそうです。一方、東京は14℃と3月中旬並みで、日差しのぬくもりを感じられるでしょう。東海から九州も各地、10℃を超える予想です。

【きょう5日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　：−4℃　釧路　：−2℃
青森　：−1℃　盛岡　：1℃
仙台　：5℃　　新潟　：3℃
長野　：8℃　　金沢　：9℃
名古屋：12℃　 東京　：14℃
大阪　：12℃　 岡山　：12℃
広島　：12℃　 松江　：10℃
高知　：14℃　 福岡　：12℃
鹿児島：13℃　 那覇　：22℃