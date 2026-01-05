きょう5日（月）は多くの方が仕事始めかと思います。けさは全国の400を超える地点で氷点下の冷え込みとなりました。

きょう5日（月）は西高東低・冬型の気圧配置で、日本海側で雪や雨の範囲が広がりそうです。北陸から北日本の日本海側では、雪や雨の強まる所もあるでしょう。

そして、ポイントとなるのが上空の強い寒気です。北日本を覆う寒気がじわじわと南下して、夜にかけて北陸から山陰にも流れ込む予想です。きょう5日（月）は二十四節気の「小寒」、暦の上では、寒さが一層厳しくなる時季です。寒気に覆われる北日本や北陸、山陰は、暦通り厳しい寒さとなりそうです。一方、東京など寒気の南側では日中の気温が10℃を超える所が多く、少しホッとできる仕事始めとなるでしょう。

■きょう5日（月）の全国天気

東北の日本海側や北陸を中心に、雪や雨の強まる所がありそうです。北陸は、はじめ雨の所も、午後は雪に変わるでしょう。雷を伴って雪の強まる所もありそうです。九州・四国も午前を中心に雨や雪が降るでしょう。また、西日本の太平洋側も雲が広がりやすく、マークにはない所も一時的に雨や雪が降る可能性があります。関東や東海は広く晴れる見込みです。

■きょう5日（月）の予想最高気温

日本海側は北風の冷たい一日になるでしょう。北日本と北陸は平年より低くなる予想で、札幌は氷点下4℃と厳しい寒さになりそうです。一方、東京は14℃と3月中旬並みで、日差しのぬくもりを感じられるでしょう。東海から九州も各地、10℃を超える予想です。

【きょう5日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 ：−4℃ 釧路 ：−2℃

青森 ：−1℃ 盛岡 ：1℃

仙台 ：5℃ 新潟 ：3℃

長野 ：8℃ 金沢 ：9℃

名古屋：12℃ 東京 ：14℃

大阪 ：12℃ 岡山 ：12℃

広島 ：12℃ 松江 ：10℃

高知 ：14℃ 福岡 ：12℃

鹿児島：13℃ 那覇 ：22℃