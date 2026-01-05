乃木坂46、6期生の仲良しトリオがフレッシュグラビア SPトークも
アイドルグループ・乃木坂46の海邉朱莉・大越ひなの・鈴木佑捺が、5日発売の『週刊ヤングマガジン』6号（講談社）の巻末グラビアに登場する。
【写真】そろいのノースリーブ姿！フレッシュなグラビアを披露した海邉朱莉＆大越ひなの＆鈴木佑捺
今号では、乃木坂46が新春グラビアジャックに登場する。第3弾にはフレッシュな6期生から海邉＆大越＆鈴木の3人が登場。弾けんばかりのきらめく瞬間を届ける。
誌面では、2025年の振り返りや2026年の抱負、さらにプライベートでも仲が良い3人が互いに尊敬しているところなどを語ったスペシャルトークを掲載している。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには乃木坂46の井上和、巻中グラビアには同グループの田村真佑が登場する。
