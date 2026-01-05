名前を揃えた乗換駅もあった

全国には駅名の異なる乗換駅が数多くあります。ピンポイントな地名・施設名を採用する地下鉄駅などを除けば、首都圏では南越谷と新越谷、北朝霞と朝霞台、新八柱と八柱など同じ地名を採用した駅があります。ところが、目前にありながら全く違う名前を冠しているのが東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）の「牛田駅」と京成本線の「京成関屋駅」です。

【ちゃんと由緒がある！】これが「牛田」と「関屋」の境界です（古地図）

周辺には「千住関屋町」という地名はあるも、両駅の所在地は「千住曙町」。「牛田」と付く地名は見当たりません。駅名の由来について東武鉄道のウェブサイトには「むかし牛田圦(うしだいり)と呼ばれた農業用水路が近くにありましたが、いまでは駅名だけがその名残をとどめています」とあります。

伊勢崎線北千住〜吾妻橋（現・とうきょうスカイツリー）間が1902（明治35）年開業の歴史ある区間だから古風な名前というわけではありません。京成関屋駅の開業は1931（昭和6）年12月に上野線（現・京成本線）青砥〜日暮里間とともに開業しましたが、牛田駅は翌1932（昭和7）年9月に新設された駅なのです。

両社が異なる駅名を採用したのは、東武と京成のライバル関係が影響していると語られることがあります。確かに両社は1920年代に浅草進出をめぐり競い合い、京成が汚職事件を起こして足踏みする間に、東武は浅草雷門延伸を果たしました。

浅草進出に挫折した京成は、田端〜筑波間の免許を有する筑波高速度鉄道と合併し、同社の免許を転用して上野線日暮里〜青砥間の建設に着手しました。しかし筑波高速度鉄道が京成の前に東武に売り込んでいたことが新たな遺恨となるなど、両社の関係は泥沼の様相でした。

ところが1930年代に入ると両社の関係に変化が生じます。1931（昭和6）年5月に東武が浅草雷門に延伸、同年12月に京成上野線が開業して両社の東京市内乗り入れが実現すると、東武は業平橋（現・とうきょうスカイツリー）〜曳舟間に「請地（うけじ）駅」、京成は押上〜京成曳舟間に「京成請地駅」を新設し、両路線の乗換駅としました。

請地駅は東武が1931（昭和6）年5月、京成が翌1932（昭和7）年9月に開業しており、牛田・京成関屋と順番が逆なのは興味深いところですが、これら4駅はむしろ、両社の関係が対立から協調へ変化する象徴だったといえるでしょう。しかし、これだけでは牛田と関屋が異なる駅名となった理由を説明できません。むしろ請地は同じだっただけに疑問が膨らみます。

歴史ある地名の牛田に対し関屋は…

牛田と関屋の土地の成り立ちを遡って見ていきましょう。足立区が1982（昭和57）年に発行した『足立区町名のうつりかわり』によれば、「牛田」とは元々、古隅田川南側の地域を指す言葉でした。

1888（明治22）年の市制町村制導入後の地名を見ても、北千住駅東口から隅田川まで「字（小地域を指す地名）」に「牛田」を含む地域は広範囲にわたっていることが分かります。「牛田圦」も古隅田川につながる用水を指していたようです。

そんな歴史ある牛田の名は、千住周辺が東京市の市街地に組み込まれる過程で消えていきます。千住町は1931（昭和6）年元日をもって字名地番整理を実施し、かつて牛田の中心地だった区域に「曙町」、隣接して「関屋町」を設置しました。「曙」とは千住町の最東端にあり、暁を迎える最初の地であることに由来します。

翌1932（昭和7）年10月、東京市は近隣5郡を編入し、現在の東京23区とほぼ同じ範囲の35区体制となります。南足立郡千住町は「足立区」に、曙町と関屋町は「千住曙町」と「千住関屋町」になりました。

「関屋」は江戸時代に存在した関屋天神に由来しており、かつては隅田川沿いの景勝地として有名な土地でしたが、近代以降、特に関東大震災後は地盤沈下で荒廃していました。東京市への編入にあたり地理的位置と水運・陸運の利便性が注目され、隅田川の浚渫土（川底から掘り出された土砂）を用いて埋め立て、工業地として開発する構想が浮上します。

関屋の埋め立ては足立区最初の土地区画整理事業として1936（昭和11）年に事業化しますが、構想は1931（昭和6）年の段階で既にあったと思われます。京成としては旧名の牛田や所在地の曙町ではなく、これから開発される関屋町の玄関口と位置付けたかったのではないでしょうか。

京成は同時期、上野線日暮里〜上野間建設工事の掘削土で千住緑町付近を埋め立て、西千住駅を設置（1943年休止、1947年廃止）したうえで住宅地として分譲しています。京成が関屋の区画整理に関わった記録はありませんが、隅田川沿いの開発計画に期待していたことは確かです。

一方、東武にとってこの地は長らく「牛田」でした。『東武鉄道六十五年史』によれば北千住〜久喜間の建設にあたり、「南足立郡千住町牛田地内隅田河岸」から北千住駅まで1.2kmの仮線を設置し、建設資材を運搬したとあります。

地元にとっても、改称したばかりの（しかも変に気取った）「曙町」ではなく、牛田の方が馴染み深いという思いはあったでしょう。新時代の関屋を向いた京成に対し、歴史ある牛田の集落に向いた東武が「牛田駅」を選択したのは自然なことだったのかもしれません。