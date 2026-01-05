LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を1月4日正午から5日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルリソル池袋が8,664円から、京王プレッソイン池袋が7,760円から、札幌プリンスホテルが8,840円から、ラ・ジェント・ステイ新さっぽろが6,710円から、ニューウェルシティ湯河原が20,240円から、KUON箱根強羅（朝食付）が21,000円から、スパホテルアルピナ飛騨高山が6,990円から、ファーイーストビレッジホテル大阪本町が5,130円から、ホテルインターゲート大阪 梅田が11,692円から、アークホテル岡山が7,130円から、ホテルリソルトリニティ博多が12,160円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾートが15,575円から、STORYLINE瀬長島が15,360円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。