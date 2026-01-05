¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¸ÀµÚ¤¹¤é¤Ê¤¤¡×WBC¤Ç¡ÈÆüËÜ·âÇË¡ÉÁÀ¤¦¤â¡ÄÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢ÈáÃ²¡ÖÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBC¤Ç¤ÏÁá´üÇÔÂà¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢3·î¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤ËÂç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸½¼Â¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È·è¾¡¤òÀï¤¤½àÍ¥¾¡¡£2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë8¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÆÃ½¸¡¢¤½¤Î1ÈÖÌÜ¤Ë3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Á°²ó·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÂ·¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂçÃ«¤Î¤Û¤«µÆÃÓ¤ä¾¾°æ¤Î»²Àï¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¡¢¤Ú¥ì¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ÷¤ë2026Ç¯WBC¡Ä¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂçÃ«¤â¡Ä´Ú¹ñ¤Ï´Ø¿´³°¡©¡¡¸ÀµÚ¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤é¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤¤¤º¤ì¤â½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤À¡£¤·¤«¤·MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ê¤É´Ú¹ñ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÁ°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£15Æü¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï1ÇÔ1Ê¬¤Ç¡¢ÂÐÆüËÜ¤Ï10Ï¢ÇÔÃæ¤À¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤«¤éÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤¦¤â¡¢²ÝÂê¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬Íð¤ì¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ê¤É¤¬½¸¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë