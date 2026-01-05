¸µ¸×½õ¤Ã¿Í¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È°ÜÀÒÀè¡É¡¡¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÄÊä¶¯¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï2025Ç¯¡¢6¾¡3ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.39¡ÄÃ¥»°¿¶Î¨11.22
¡¡½õ¤Ã¿ÍÅê¼ê¤Î¡ÈÆ°¸þ¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤Ï²¿¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï2016Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ89°Ì¡Ë¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨4.42¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬³ð¤ï¤º¡¢2024Ç¯12·î¤Ëºå¿À¤È¤Î·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.39¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.22¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¸å¤¹¤°¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢8·î¤Þ¤Ç¤Ë15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß2¤«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¥ó¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤Ç¤É¤³¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡©¡×¡Öºå¿À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡©¡×¡Ö¤â¤¦ÌõÊ¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ïºå¿À»ÄÎ±¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö·ë¶Éºå¿À¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¸ø¼°È¯É½¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤Î¡×¡Ö°ìÂÎÈà¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¡¢2026Ç¯¤Î½êÂ°Àè¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë