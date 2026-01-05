【朝ドラ】「ばけばけ」小泉八雲が驚嘆した「日本人の知恵」とは…西洋の「野蛮さ」とあまりにも違う

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

八雲が感じた「足るを知る」という日本の知恵

「出雲再訪」で八雲は、1896年（明治29年）の夏、島根半島の景勝地・加鼻（かばな）の東屋（あずまや）で考えたことを記している。

険しい地勢に建ち、絶景を望むことができるこうした東屋は、日本人がいかに自然の美を愛しているかを如実に示すものだ。けれども、それ以上にずっと大切なことを教えてくれる。

それは古い日本が知りぬいていたひとつの智恵で、幸福の要諦（ようてい）は「足るを知る」ということである。

日々の暮らしにこと欠かず、自然が与えてくれる素朴な喜びに満ち足り、私欲を捨て、家庭知人と仲良くやっていけさえすればじゅうぶんで、ほかに望むことはないという心構えである。

日本では古（いにしえ）の牧歌的な暮らしの一部が明治の変革の陰に今なお残されている。そういう古い暮らしぶりをほんの束の間でも味わった者には、西洋で叩き込まれる考え方――「生存競争」だとか「闘争は義務」だとか、富や地位を得るためには、なりふりかまわず弱い仲間を踏みつけに「せねばならぬ」とかいう教えは、何か恐ろしく野蛮な社会の掟（おきて）のように思えてくる。 （「出雲再訪」遠田勝訳、『明治日本の面影』平川祐弘編、講談社学術文庫、1990年）

日本人ははるか昔から、幸福になるのはたやすいことだった

八雲によると、日本人ははるか昔から、我を去り、幸福になるのはたやすいことだと考えていた。健康で、食べるのに困らないだけ働き、人並みの道徳的・美的感覚に恵まれ、それを自然にはぐくむことができれば、それでもうじゅうぶんだと心得ていたのである。

それ以外に人生の糧（かて）があるとすれば、喜びと美と愛と平安かもしれないが、それらは自然だけが与えてくれるものなのだ――。

八雲による日本人の幸福観は、日本人のある一面をとらえているにすぎないかもしれない。しかし、「明治の変革の陰に今なお残されている」という文化の不易と変化の表われとして、幸福観をひとつの尺度にしていたのだろう。

