英語で「卵は半熟で」「〇〇少なめで」は何て？ レストランでの注文時に役立つ英語フレーズ

新年を迎え、今年の抱負や目標を考えている人も多いのではないでしょうか。そのなかには、「今年こそ英語を勉強する」と意気込んでいる人もいるのでは？ そこで、初心者でも覚えやすく、確実に伝わる短い英会話を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」のSP版をお届けします。今回は、海外のレストランでオーダーするときに役立つフレーズの中から、「目玉焼きの焼き加減」「少なめ・多め」「おかわりをください」の英語表現をそれぞれ解説していきます。

焼き方によって違う「目玉焼き」の英語表現

日本でもよく食べる「目玉焼き」。英語では「fried egg」と言います。その目玉焼きには、半熟や固め、両面焼きなど焼き加減の好みやこだわりがあると思いますが、焼き方によって英語の言い方は変わります。海外のホテルの朝食やレストランなどでスマートに注文できるよう覚えておきましょう。

【1】片面焼き sunny-side up

【解説】日本でも海外でも、最もメジャーな焼き方（片面焼きで黄身は半熟）はこれではないでしょうか。お店で「How would you like your eggs?（卵の焼き加減はどうしますか？）」などと聞かれた場合、注文するときは「Sunny-side up, please.」と言うと一番簡単で伝わりやすいです。

【2】両面焼き半熟 over-easy

【解説】日本ではあまり見かけませんが、海外では両面焼きの目玉焼きもよく見られます。「over」がつくと両面を焼いた目玉焼きのことで、その両面焼きにも種類がいくつかあります。「over-easy」は中身がほとんど焼けていないトロトロの状態を指します。覚えておくと便利ですよ。

【3】両面焼き完熟 over-hard

【解説】「over-easy（両面焼き半熟）」の反対で、黄身にまでしっかり火を通した状態の完熟焼きを注文したい場合は、この単語を使います。日本語でも「固焼き」のような表現があるように、英語でも「hard（固い）」という単語を使います。レストランなどで注文するときに使ってみましょう。

「少なめで」「多めで」の英語表現

カフェやファストフード店などでの注文時に、「ごはん少なめでお願いします」「砂糖を多めにしてください」などと、量の増減をしてほしいものを指定して店員さんにお願いすることがありますが、この「少なめで」「多めで」は英語の場合、どのように表現するのでしょうか？ カジュアルな表現から丁寧な言い回しまで、それぞれ2パターン紹介します。

「少なめで」の英語表現

【1】Less 〜, please. 「〜を少なめでお願いします」

【解説】シンプルで最もよく使われるフレーズです。「less」は「より少ない」という意味の英語で、さまざまなシチュエーションで耳にします。「Less ice, please.（氷は少なめで）」のようなフレーズで使います。

【2】Could you go easy on 〜? 「〜を控えめにしてもらえますか？」

【解説】「go easy on〜」で「〜を控えめにする」という意味があります。カジュアルで自然な言い方です。「Could you go easy on the salt?（塩は控えめでお願いします）」のように、飲食店などで注文するときに使えます。

「多めで」の英語表現

【1】Extra 〜, please. 「〜を多めでお願いします」

【解説】こちらも定番で使いやすい表現です。「extra」は「余分な・追加の」という意味がある単語です。「Extra onions, please.（玉ねぎを多めでお願いします）」などのように、シンプルなフレーズなので初心者の方でも言いやすいです。

【2】I’d like a bit more 〜, if possible. 「できれば〜をもう少し多めにお願いします」

【解説】こちらは丁寧でやわらかい言い方です。「I’d like a bit more sauce, if possible.（ソースを少し多めにしてもらえますか）」のように、注文時に追加で言いたいときなどに使える一言です。

「おかわりをください」の英語表現

「パンのおかわりをいただけますか？」「ビールのおかわりをください！」など、食事シーンでよく使う言葉ですが、英語で言う場合、何をおかわりするかで表現が少し異なります。さまざまな場面で自然に使えるフレーズを例文とともにいくつか紹介します。

【1】Can I get a refill, please? 「（飲み物の）おかわりをもらえますか？」

【解説】「refill」は「つぎ足す」「注ぎ直す」という意味で、飲み物に対して使われます。「Can I get a refill on my coffee?（コーヒーのおかわりをください）」のように、どの飲み物が欲しいのか補足して言うこともできます。

【2】Can I have a second helping, please? 「もう一皿いただけますか？」

【解説】「helping」は「料理の一人分」を指し、もう一皿欲しいときに使えます。「This curry is so good! Can I have a second helping, please?（このカレーすごくおいしい！おかわりをもらえますか？）」のように言ってみましょう。

【3】Could I have some more, please? 「もう少しいただけますか？」

【解説】やわらかく上品な響きのフレーズで、家庭でもレストランでも使えます。「Could I have some more soup, please?（スープをもう少しいただけますか？）」のように、何が欲しいのかを付け足して言うこともできます。

